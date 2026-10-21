Россия способна поддержать американских аграриев не только дизтопливом, но и удобрениями. Об этом в соцсети Х заявил специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться и принесет пользу нашим странам, миру и его безопасности», — написал он.

Дмитриев отметил, что идеологическое мышление экс-президента США Джо Байдена, разжигающее войну, отвергается как деструктивное и нерезультативное.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал однопартийцев, недовольных договоренностями с Россией по дизтопливу. Он отметил, что эти шаги нацелены на поддержку фермеров в США и стабилизацию мирового рынка.