360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Дмитриев заявил, что Россия может помочь с удобрениями фермерам в США

    Фото: РИА «Новости»

    Россия способна поддержать американских аграриев не только дизтопливом, но и удобрениями. Об этом в соцсети Х заявил специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться и принесет пользу нашим странам, миру и его безопасности», — написал он.

    Дмитриев отметил, что идеологическое мышление экс-президента США Джо Байдена, разжигающее войну, отвергается как деструктивное и нерезультативное.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал однопартийцев, недовольных договоренностями с Россией по дизтопливу. Он отметил, что эти шаги нацелены на поддержку фермеров в США и стабилизацию мирового рынка.

    Читайте также

    Самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа пересек границу России

    «Мыши кололись и плакали». Захарова высмеяла планы ЕС по санкциям против России

    телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

    СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина — Песков

    Самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа пересек границу России

    «Мыши кололись и плакали». Захарова высмеяла планы ЕС по санкциям против России

    телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

    СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина — Песков