Во Франции в манифестациях приняли участие более 400 тысяч человек

BFMTV: более 400 тыс человек вышли на массовые манифестации во Франции в субботу

Массовые демонстрации во Франции в субботу собрали около 410 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) оценил число участников почти в 800 тысяч.

К акциям присоединились профсоюзные активисты, учащиеся и участники движения «желтых жилетов». Демонстранты выступили против подорожания жизни и ухудшения ситуации в системе образования.

В Париже, по данным полиции, на улицы вышли 110 тысяч человек. CGT привел более чем вдвое большую цифру — 250 тысяч участников.

Протестные выступления начались в середине сентября с акций старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Затем к ним присоединились недовольные ростом цен, а демонстрации распространились по стране.

Предыдущая крупная общенациональная акция прошла 17 октября. Тогда МВД насчитало около 550 тысяч участников. Во время протестов правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.