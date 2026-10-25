360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Во Франции в манифестациях приняли участие более 400 тысяч человек

    BFMTV: более 400 тыс человек вышли на массовые манифестации во Франции в субботу

    Фото: РИА «Новости»

    Массовые демонстрации во Франции в субботу собрали около 410 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

    Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) оценил число участников почти в 800 тысяч.

    К акциям присоединились профсоюзные активисты, учащиеся и участники движения «желтых жилетов». Демонстранты выступили против подорожания жизни и ухудшения ситуации в системе образования.

    В Париже, по данным полиции, на улицы вышли 110 тысяч человек. CGT привел более чем вдвое большую цифру — 250 тысяч участников.

    Протестные выступления начались в середине сентября с акций старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Затем к ним присоединились недовольные ростом цен, а демонстрации распространились по стране.

    Предыдущая крупная общенациональная акция прошла 17 октября. Тогда МВД насчитало около 550 тысяч участников. Во время протестов правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.