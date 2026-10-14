Путин отметил высокое значение международного диалога в сфере ТЭК

Расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК имеет большое значение. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов», — сказал глава государства.

Россия рассчитывает, что дискуссии по ключевым вопросам форума продолжатся на восьмом саммите глав и правительств стран — экспортеров газа. Мероприятие пройдет в Москве в конце октября 2026 года.

Путин отметил, что программа «Российской энергетической недели» позволит оценить развитие отрасли, а идеи получат применение на практике.

В форуме участвует Министерство энергетики Московской области.