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    Путин отметил высокое значение международного диалога в сфере ТЭК

    Фото: РИА «Новости»

    Расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК имеет большое значение. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

    «В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов», — сказал глава государства.

    Россия рассчитывает, что дискуссии по ключевым вопросам форума продолжатся на восьмом саммите глав и правительств стран — экспортеров газа. Мероприятие пройдет в Москве в конце октября 2026 года.

    Путин отметил, что программа «Российской энергетической недели» позволит оценить развитие отрасли, а идеи получат применение на практике.

    В форуме участвует Министерство энергетики Московской области.

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