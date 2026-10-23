Стало известно о канале экстренной связи между Россией и НАТО

Россия и НАТО могут воспользоваться каналом экстренной связи при возникновении такой необходимости. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

«У нас существует канал, когда надо, мы задействуем», — ответил дипломат о контактах по горячей линии между Москвой и альянсом.

При этом прежние форматы взаимодействия сторон ограничили еще осенью 2021 года. Тогда Россия объявила о приостановке работы информационного бюро альянса и военной миссии связи НАТО в Москве в ответ на высылку российских дипломатов.

Одновременно работу прекратило постпредство России при альянсе. Для дальнейших контактов НАТО предложили обращаться к российскому послу в Бельгии.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отмечал, что альянс провоцирует страну проведением учений по применению ядерного оружия рядом с государственными границами и вынуждает готовить ответ.