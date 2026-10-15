Число жертв при обрушении крыши школы в Пакистане выросло до 29

Из-за обрушения крыши частной школы в пакистанском городе Пешаваре погибли 28 учеников и одна учительница. Об этом сообщил телеканал Geo TV .

По разным данным, от 20 до 40 человек пострадали, состояние некоторых из них медики оценили как критическое. Всех получивших травмы учеников доставляют в больницы. Погибшим детям было не более 13 лет.

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. К разбору завалов подключились военнослужащие, полицейские организовали беспрепятственный проезд машин скорой помощи к больницам.

Ранее в Пакистане сошел с рельсов поезд. В результате четыре человека погибли, 41 пострадал, в том числе не менее 13 несовершеннолетних.