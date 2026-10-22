В Британии заявили, что Европа больше не может полагаться на поддержку США в Арктике

Европейцы лишились возможности рассчитывать на американскую поддержку в Арктике. Это следует из отчета комитета по обороне палаты общин Великобритании, сообщило РИА «Новости» .

«Несмотря на заинтересованность [американской] администрации в Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в [регион] как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали», — заявили в отчете.

Авторы доклада отметили, что в Стратегии национальной обороны США выделили четыре ключевых направления: обеспечение безопасности в пределах Соединенных Штатов, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, распределение военных расходов между партнерами, а также стимулирование американской промышленной базы.

Комитет парламента Британии пришел к выводу, что подобные задачи не предполагают расширения участия Вашингтона в обороне Европы в среднесрочной перспективе, включая Крайний Север.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа «настырно продирается» в Черное море и Арктику.