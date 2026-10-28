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    В Латвии мужчину наказали за поддержку России и видео об СССР

    Жителя Латвии осудили за поддержку России и ролики об СССР

    Фото: РИА «Новости»

    Латвийца осудили за публикации в социальных сетях, Курземский окружной суд в латвийском городе Талси назначил ему два с половиной года пробационного надзора. Об этом сообщил местный новостной сайт Apollo.

    Латвиец вел популярный канал в TikTok. Он объяснял подписчикам, что в свое время Латвия добровольно вошла в состав СССР.

    Такую декларацию Народный Сейм действительно подписал 21 июля 1940 года. Сейчас власти республики считают документ недействительным.

    Обвиняемый, добавили в суде, активно распространял российские данные о ситуации на Украине. Летом 2026 года он рассказал зрителям, что «Россия  освобождает свою территорию от киевского режима».

    В качестве доказательства латвиец приводил результаты референдумов, которые проводились на территории Донбасса.

    Из-за этого суд решил, что мужчина виновен по статье 74.1 латвийского уголовного кодекса. Латвиец мог получить и до пяти лет тюрьмы.

    В октябре 2026 года экс-глава МИД Латвии Юрканс заявил, что Риге следует наладить отношения с Россией.