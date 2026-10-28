Жителя Латвии осудили за поддержку России и ролики об СССР

Латвийца осудили за публикации в социальных сетях, Курземский окружной суд в латвийском городе Талси назначил ему два с половиной года пробационного надзора. Об этом сообщил местный новостной сайт Apollo .

Латвиец вел популярный канал в TikTok. Он объяснял подписчикам, что в свое время Латвия добровольно вошла в состав СССР.

Такую декларацию Народный Сейм действительно подписал 21 июля 1940 года. Сейчас власти республики считают документ недействительным.

Обвиняемый, добавили в суде, активно распространял российские данные о ситуации на Украине. Летом 2026 года он рассказал зрителям, что «Россия освобождает свою территорию от киевского режима».

В качестве доказательства латвиец приводил результаты референдумов, которые проводились на территории Донбасса.

Из-за этого суд решил, что мужчина виновен по статье 74.1 латвийского уголовного кодекса. Латвиец мог получить и до пяти лет тюрьмы.

В октябре 2026 года экс-глава МИД Латвии Юрканс заявил, что Риге следует наладить отношения с Россией.