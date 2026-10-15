Российский мотоциклист погиб в ДТП в Таиланде

Россиянин на мотоцикле врезался в разделительную полосу на дороге к Паттайе в Таиланде. В результате ДТП 37-летний мужчина погиб, сообщила радиостанция FM 91 Trafficpro .

Авария произошла на трассе Сукхумвит, рядом с заправкой и примерно в 50 метрах от светофора. На место прибыли спасатели и медики.

Мотоцикл россиянина разбился, сам мужчина получил тяжелые травмы и не подавал признаков жизни. Тело обнаружил прохожий.

«Погибший, вероятно, ехал на мотоцикле на высокой скорости, потерял контроль и врезался в разделительную полосу, в результате чего мотоцикл перевернулся, а тело отбросило к дереву, где он получил серьезные травмы», — отметили журналисты.

Ранее в Таиланде попал в ДТП 32-летний сын бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Он врезался в другого мотоциклиста, оба мужчины погибли. Тело россиянина доставили на родину.