Туристов на Пхукете предупредили о необычном нашествии медуз

О необычном для октября числе медуз в прибрежных водах предупредили туристов на Пхукете. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отдел местного департамента морских и береговых ресурсов.

Путешественников призвали быть максимально осторожными во время купания в море. Администрации пляжных районов острова попросили принять меры, чтобы повысить готовность спасательных и медицинских служб к оказанию первой помощи туристам, ужаленным медузами.

«В прибрежных водах острова Пхукет и соседних островов в этом году присутствует значительно большее количество медуз разных видов, в том числе опасных для человека, чем обычно наблюдается в этом регионе в последние недели сезона дождей», — отметили власти.

Среди медуз, которые обнаружили у пляжей, есть кубомедузы, яд которых может быть смертельным. Другие же могут вызвать сильную головную боль, повышение температуры, опухание и боли в руках и ногах.

Ранее океанолог Таврический предупредил о появлении новых видов морских обитателей в России.