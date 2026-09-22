Меркель дала совет ХДС после провала на выборах

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз обратиться к политическому наследию первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра после неудачи партии на выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. Ее слова привело агентство DPA .

Меркель напомнила о подходе Аденауэра к объединению различных групп общества и связала его с нынешней ролью народной партии.

«Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил», — сказала бывший канцлер.

По мнению Меркель, ХДС при Аденауэре опирался сразу на три равноправных направления — либеральное, консервативное и христианско-социальное. Экс-канцлер также перечислила группы, между которыми партия стремилась выстраивать взаимодействие: работодателей и работников, мужчин и женщин, жителей городов и сельской местности, представителей разных конфессий и поколений.

К этим категориям Меркель предложила добавить людей с миграционным прошлым и без него. Она также отметила, что Аденауэр после ошибок прошлого понимал необходимость обращаться к широкому кругу избирателей и одновременно сохранять четкие политические ценности.

Ранее канцлера Фридриха Мерца обвинили в продолжении ошибочного курса Меркель.