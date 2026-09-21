Мадьяр исключил строительство на границе нефтехранилища для Украины

Правительство Венгрии не допустит строительства хранилища для украинских нефтепродуктов. Как сообщило издание Telex , с таким заявлением выступил премьер-министр Петер Мадьяр.

Так он прокомментировал подписание меморандума венгерской компании MOL и украинского «Нафтогаза» на Карпатском экономическом форуме в Буковеле.

Мадьяр подчеркнул, что узнал о подписании соглашения постфактум, потому что переговоры MOL и «Нафтогаз» провели при прошлом правительстве, новый кабмин об этом ничего не знал.

«Хранилище, по которому компания MOL подписала меморандум о взаимопонимании, не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще, пока существует правительство „Тисы“» — заявил он.

Премьер-министр Венгрии добавил, что уже связался с главой MOl Жолтом Хернади и получил от него подтверждение, что если такой проект и возможен, то на его реализацию уйдет несколько лет.

Мадьяр добавил, что также предупредил руководителя MOL не принимать никаких решений без предварительного согласования с властями, которым принадлежит четверть акций компании.

С заявлением о готовности Венгрии предоставить площадку для строительства нефтехранилища на своей территории украинская компания «Нафтогаз» выступила в минувшее воскресенье, 20 сентября.

Глава правления фирмы Сергей Федоренко заявил, что новое соглашение обеспечит надежные поставки топлива и дальнейшую интеграцию энергетической инфраструктуры двух соседних стран.