Жителям Нью-Йорка ограничили время в новых уличных туалетах

В Нью-Йорке поставили робо-туалеты с ограничением по времени

Новые роботизированные туалеты появятся в нескольких районах Нью-Йорка. Двери в них будут открываться через 10 минут после того, как зашел посетитель, сообщил телеканал NBC .

Главная причина установки таймера — острый дефицит общественных уборных в городе. На многомиллионный мегаполис приходится всего около тысячи публичных туалетов.

Кроме того, власти хотят обеспечить безопасность населения. В кабинках без лимита времени часто селятся бездомные. Здесь же распивают алкогольные напитки.

В новых туалетах таймер со световыми и звуковыми сигналами заранее предупредит о том, что 10 минут подходят к концу. Через указанное время двери откроются сами.

Пилотный проект обошелся бюджету города в четыре миллиона долларов. В разных районах Нью-Йорка установят 17 автономных модулей. Открыть их можно с помощью смартфона или специальной пластиковой карты.

Ранее журналист Такер Карлсон сравнил Нью-Йорк и Москву.