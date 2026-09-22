Стубб пожаловался на «острую реакцию» разведки на Россию

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что некоторые разведывательные службы слишком резко оценивают возможные риски для Европы со стороны России. Его слова привело издание Politico .

Финский лидер отметил, что подобные оценки фактически предупреждают европейские страны о возможном российском вторжении, однако, по его словам, подтверждающих такую угрозу данных сейчас нет.

«Мы не видим доказательств этого», — подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии при этом призвал сохранять бдительность. По его словам, разведка фиксирует активность, связанную с Россией, однако непосредственной военной угрозы в настоящий момент не наблюдается.

Стубб добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

Ранее посольство России заявило об ускоренной милитаризации Финляндии в последнее время.