Европа начала готовить Украину к трудной зиме
Bloomberg: Европа тайно направляет Украине оборудование для подготовки к зиме
Европейские страны в непубличном режиме передают Украине оборудование, необходимое для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Речь идет о запчастях для электростанций и оборудовании для систем отопления. По информации источника, европейские союзники уже направляют киевскому режиму доступные ресурсы.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил о введении режима жесткой экономии бюджетных средств, не связанных с оборонными расходами.
При этом украинское правительство отдельно сообщало об ускорении подготовки энергетической инфраструктуры к зиме и создании децентрализованных решений для обеспечения работы критически важных объектов. Власти также подготовили несколько сценариев действий на случай повреждения энергосистемы.
Посол МИД Родион Мирошник объяснял, что стратегия Украины состоит в создании гуманитарной катастрофы за средства ЕС.