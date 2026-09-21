Bloomberg: Европа тайно направляет Украине оборудование для подготовки к зиме

Европейские страны в непубличном режиме передают Украине оборудование, необходимое для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Речь идет о запчастях для электростанций и оборудовании для систем отопления. По информации источника, европейские союзники уже направляют киевскому режиму доступные ресурсы.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил о введении режима жесткой экономии бюджетных средств, не связанных с оборонными расходами.

При этом украинское правительство отдельно сообщало об ускорении подготовки энергетической инфраструктуры к зиме и создании децентрализованных решений для обеспечения работы критически важных объектов. Власти также подготовили несколько сценариев действий на случай повреждения энергосистемы.

Посол МИД Родион Мирошник объяснял, что стратегия Украины состоит в создании гуманитарной катастрофы за средства ЕС.