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    Лавров указал на «нечистоплотные приемы» Запада в борьбе за позиции в экономике

    Лавров: Запад перешел к «нечистоплотным приемам» для удержания слабеющих позиций

    Фото: РИА «Новости»

    Западные страны прибегают к «нечистоплотным приемам», чтобы удержать слабеющие позиции в мировой экономике. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках».

    «Нам хорошо видно, как Запад пытается нечистоплотными приемами сохранить свои позиции в мировой экономике, которые быстро падают», — сказал министр.

    По его словам, западные представители боятся честной конкуренции, потому что видят, как страны мирового большинства и другие стремительно развивают экономику и обыгрывают их. Поэтому в ход пошли «нечестные методы», такие как санкции, тарифы и обвинения.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что однополярная модель мира стала утрачивать эффективность, однако ее сторонники пытаются вернуть влияние жесткими способами.

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