Западные страны прибегают к «нечистоплотным приемам», чтобы удержать слабеющие позиции в мировой экономике. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках» .

«Нам хорошо видно, как Запад пытается нечистоплотными приемами сохранить свои позиции в мировой экономике, которые быстро падают», — сказал министр.

По его словам, западные представители боятся честной конкуренции, потому что видят, как страны мирового большинства и другие стремительно развивают экономику и обыгрывают их. Поэтому в ход пошли «нечестные методы», такие как санкции, тарифы и обвинения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что однополярная модель мира стала утрачивать эффективность, однако ее сторонники пытаются вернуть влияние жесткими способами.