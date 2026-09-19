Энергетическая система Кубы полностью отключилась

На Кубе произошел полный блэкаут, специалисты приступили к восстановлению электроснабжения. Об этом в соцсети X сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности республики.

«Произошло полное отключение электрической системы», — отметили в ведомстве.

Позже кубинское министерство заявило о подключении трех газогенераторных установок, работающих на попутном газе.

Профсоюз электриков Кубы написал в соцсети Facebook*, что причиной блэкаута стало отключение линии электропередачи 220 кВ Матансас — Сьенфуэгос. В районе на тот момент фиксировались нестабильные погодные условия.

По данным Reuters, миллионы кубинцев остались без света из-за сбоя в работе высоковольтных линий электропередачи в центральной части страны.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил действие торгового эмбарго против Кубы до осени 2027 года.

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