Западные страны наполняют свое информационное пространство фейками о России, чтобы перекрыть пользователям доступ к правдивой информации. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на церемонии открытия форума «Диалог о фейках».

В качестве примера министр привел провокацию с дроном в аэропорту Лейпцига.

Он напомнил, что в появлении летательного аппарата в воздушной гавани бездоказательно обвинили Россию. После этого власти Германии закрыли посольство в Бонне и Русский дом.

«Весь смысл западной информационной политики — быстро состряпать фейк, раздуть его до вселенской катастрофы за день-два-три <…> и перекрыть доступ к альтернативным <…> сведениям о конкретном эпизоде», — заявил Лавров.

Министр добавил, что тема российских беспилотников, которые якобы атакуют различные объекты, стала одной из главных в европейских СМИ. Но каждый раз выясняется, что либо дрон прилетел с Украины, либо его не могли опознать, либо это вообще не беспилотник. Но эти детали никого не интересуют, потому что волна паники уже поднялась.

В первой половине сентября власти Литвы из-за воздушной угрозы закрыли аэропорт Вильнюса, а военные подняли в небо истребитель для перехвата цели. Но, как выяснилось позже, система мониторинга воздушного пространства приняла за беспилотник стаю птиц.