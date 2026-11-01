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    Безвиз в прошлом. Черногория закрыла свободный въезд россиянам с 1 ноября

    Черногория ввела визы для россиян с 1 ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Власти Черногории официально отменили безвизовый режим для граждан России. Соответствующее постановление черногорского правительства вступило в силу 1 ноября 2026 года.

    Черногория несколько лет оставалась популярным направлением для россиян, которые предпочитали подолгу оставаться в другой стране.

    В 2025 году граждане России были самой многочисленной группой иностранных резидентов в этом балканском государстве.

    Россияне могли пользоваться так называемым «визараном». До введения виз разрешалось находиться в стране 30 дней непрерывно, после этого можно было выехать на день в Сербию, срок обновлялся.

    С 1 ноября такой возможности больше не будет. Аналогичные ограничения Черногория ввела для жителей Белоруссии и Турции.

    Виза для россиян будет стоить теперь 35 евро для взрослых. Оформить документ можно через консульства и центры VFS Global, они есть в российских городах от Москвы до Мурманска и Новороссийска.

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