Безвиз в прошлом. Черногория закрыла свободный въезд россиянам с 1 ноября
Черногория ввела визы для россиян с 1 ноября
Власти Черногории официально отменили безвизовый режим для граждан России. Соответствующее постановление черногорского правительства вступило в силу 1 ноября 2026 года.
Черногория несколько лет оставалась популярным направлением для россиян, которые предпочитали подолгу оставаться в другой стране.
В 2025 году граждане России были самой многочисленной группой иностранных резидентов в этом балканском государстве.
Россияне могли пользоваться так называемым «визараном». До введения виз разрешалось находиться в стране 30 дней непрерывно, после этого можно было выехать на день в Сербию, срок обновлялся.
С 1 ноября такой возможности больше не будет. Аналогичные ограничения Черногория ввела для жителей Белоруссии и Турции.
Виза для россиян будет стоить теперь 35 евро для взрослых. Оформить документ можно через консульства и центры VFS Global, они есть в российских городах от Москвы до Мурманска и Новороссийска.