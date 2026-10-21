Черногория введет визы для россиян с 1 ноября

Власти Черногории официально уведомили о введении визового режима для граждан России с 1 ноября. Об этом ТАСС сообщил посол России в республике Александр Лукашик.

По его словам, новые правила отменят безвизовые поездки, предусмотренные соглашением двух стран от 24 сентября 2008 года.

«С указанной даты въезд на территорию Черногории для россиян будет осуществляться при наличии визы Черногории, а также ряда других стран, включая государства Шенгена», — заявил посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала решение Черногории с курсом на вступление в ЕС. По ее словам, новые ограничения ухудшат инвестиционный климат, сократят поток российских туристов и нанесут большой ущерб бизнесу. Захарова также заявила, что властям страны не стоит рассчитывать на компенсацию потерь со стороны ЕС.