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    Пентагон обвинили на Украине в затягивании поставок ракет-перехватчиков Зеленскому

    Kyiv Independent: Хегсет не подписывает контракт на ракеты к Patriot для ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Крупная партия ракет для украинских сил ПВО заморожена из-за промедления США. Украинский чиновник заявил изданию Kyiv Independent, что министр обороны Пит Хегсет медлит с подписанием документов. Об этом сообщило РИА «Новости».RT

    «У Хегсета на столе лежат контракты на передачу ракет для Patriot. Он их не подписывает», — сказал инсайдер.

    Другой чиновник подтвердил информацию. Он расценил произошедшую заминку в поставках как политический отказ.

    Ракеты для зенитных комплексов Patriot, используемые украинскими силами ПВО, оплачены союзниками киевского режима. По данным издания, в партию вошло значительное количество вооружений.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины исчерпали запасы ракет-перехватчиков. В качестве одного из вариантов решения проблемы рассматривалась закупка боеприпасов для Patriot через Норвегию у Испании и Греции.

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