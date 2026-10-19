Kyiv Independent: Хегсет не подписывает контракт на ракеты к Patriot для ВСУ

Крупная партия ракет для украинских сил ПВО заморожена из-за промедления США. Украинский чиновник заявил изданию Kyiv Independent, что министр обороны Пит Хегсет медлит с подписанием документов. Об этом сообщило РИА «Новости». RT

«У Хегсета на столе лежат контракты на передачу ракет для Patriot. Он их не подписывает», — сказал инсайдер.

Другой чиновник подтвердил информацию. Он расценил произошедшую заминку в поставках как политический отказ.

Ракеты для зенитных комплексов Patriot, используемые украинскими силами ПВО, оплачены союзниками киевского режима. По данным издания, в партию вошло значительное количество вооружений.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины исчерпали запасы ракет-перехватчиков. В качестве одного из вариантов решения проблемы рассматривалась закупка боеприпасов для Patriot через Норвегию у Испании и Греции.