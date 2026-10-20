Южная Корея отозвала часть дипломатов из Киева

Правительство Южной Кореи приняло решение отозвать часть дипломатов с территории Украины. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«Правительство решило вывести часть работников дипломатических учреждений из-за сложностей с обеспечением безопасности на фоне угроз воздушных ударов по всей территории Украины», — отметил официальный представитель МИД республики Пак Ду Сун.

Еще одной причиной послужило то, что украинская сторона разгласила информацию о передаче Сеулу по запросу двух пленных граждан КНДР. По мнению властей Республики Корея, Киев не предпринял позитивных шагов для урегулирования возникшего дипломатического спора.

Ранее The New York Times со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского написала, что Киев отправил в Сеул двух северокорейских военнопленных. Власти РК заявили, что тем самым украинская сторона нарушила соглашение о конфиденциальности, и 8 октября отозвали посла.