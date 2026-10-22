Умер американский кантри-музыкант Джон Андерсон

Американский исполнитель кантри Джон Андерсон скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на представителя артиста.

Родные певца подтвердили его кончину в соцсетях. Вокалист умер 21 октября, обстоятельства смерти не раскрыли. Близкие подчеркнули, что его голос и композиции отозвались в сердцах многих слушателей, а ключевым наследием музыканта они назвали любовь и память.

«Для всего мира он был талантливым исполнителем музыки кантри, чей голос и песни затронули множество жизней», — заявили родные музыканта.

Исполнитель кантри Паркер Макколлум тоже выразил соболезнования из-за кончины Андерсона. Он назвал его легендарным артистом и отметил, что виделся лично с певцом 18 октября.

Андерсон был в Зале славы кантри-музыки. Почти за полвека карьеры он выпустил примерно 20 хитов, включая Wild and Blue и Black Sheep.