Три человека погибли при столкновении двух вертолетов в Орегоне

Два вертолета столкнулись в воздухе в штате Орегон в США. Погибли три человека, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Ямхилл в Facebook*.

«Правоохранители и медики подтвердили, что на борту вертолета Robinson находились два человека, еще один был на борту [вертолета] Airbus. Все трое погибли», — заявили авторы поста.

Очевидцы сообщили о крушении двух вертолетов 29 октября в 14:10 по местному времени (00:10 30 октября по московскому). Авария случилась на пересечении шоссе Эмити-Дэйтон и Кринксхэнк-роуд к северу от Макминвилла.

На борту Robinson R22 находились пилот-инструктор и его учение, Airbus управлял 38-летний местный житель.

Ранее на Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Следователи назвали вероятными причинами техническую неисправность машины или ошибку пилота.

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