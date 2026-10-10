Назван самый правдоподобный фильм о космосе

Полет в космос максимально достоверно показан в фильме «Аполлон-13». Об этом космонавт-испытатель Николай Тихонов сообщил РИА «Новости».

«Самый достоверный фильм — „Аполлон-13“», — сказал он.

Среди российских кинокартин Тихонов выделил «Укрощение огня» о становлении советской ракетно-космической отрасли. Он предупредил, что некоторые детали в фильме приукрашены, но в целом авторы хорошо показали действительность.

Драма Рона Ховарда «Аполлон-13» вышла в 1995 году. Фильм основан на реально произошедшей аварийной экспедиции на Луну. В миссии участвовали Джеймс Ловелл, Фред Хейз и Джон Суайгерт.

Ранее россияне назвали мультфильмы, которые хотели бы показать детям. Среди них современная и советская анимация.