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    Назван самый правдоподобный фильм о космосе

    Космонавт Тихонов назвал «Аполлон-13» самым достоверным фильмом о космосе

    Фото: РИА «Новости»

    Полет в космос максимально достоверно показан в фильме «Аполлон-13». Об этом космонавт-испытатель Николай Тихонов сообщил РИА «Новости».

    «Самый достоверный фильм — „Аполлон-13“», — сказал он.

    Среди российских кинокартин Тихонов выделил «Укрощение огня» о становлении советской ракетно-космической отрасли. Он предупредил, что некоторые детали в фильме приукрашены, но в целом авторы хорошо показали действительность.

    Драма Рона Ховарда «Аполлон-13» вышла в 1995 году. Фильм основан на реально произошедшей аварийной экспедиции на Луну. В миссии участвовали Джеймс Ловелл, Фред Хейз и Джон Суайгерт.

    Ранее россияне назвали мультфильмы, которые хотели бы показать детям. Среди них современная и советская анимация.

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