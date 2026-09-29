Минкультуры расширило программу льготного кредитования ОКН

Минкультуры России расширило возможности программы льготного кредитования проектов по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В августе Минкультуры утвердило новые правила возмещения недополученных доходов по кредитам, выданным для проведения работ, связанных с объектами культурного наследия.

Согласно нововведениям, льготный кредит могут выдавать проектам по сохранению ОКН, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, а также требуют ремонта или реставрации.

Льготная ставка кредитования снизится до 6% в отношении объектов, которые после восстановления будут использоваться под гостиницы категории не менее «двух звезд». В документе также говорится, что период льготного периода кредитования после приведения ОКН в удовлетворительное состояние продлят с двух до пяти лет.

Полные условия получения кредита можно узнать на сайте Минкультуры России.