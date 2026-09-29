На 80-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Антонов

Заслуженный артист России Виктор Антонов умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на специалиста по связям с общественностью Томского областного театра драмы Татьяну Кривогуз.

«Виктор Павлович Антонов ушел из жизни», — сказала она.

Виктор Антонов начинал творческий путь в Казанском театре юного зрителя. В 1976 году его пригласили в Томский драматический театр. В период с 1981 по 1989 год служил в Академическом театре драмы имени Горького в Ташкенте, после чего снова приехал в Томск. Звание заслуженного артиста России ему присвоили в 1998 году.

Больше всего артист известен по ролям в таких театральных работах, как «Женитьба» Гоголя, «Васса Железнова» Горького, «Сцены из супружеской жизни» Бергмана, «Дядя Ваня» Чехова, в «Сирано де Бержераке» Ростана и других.