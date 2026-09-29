Причиной смерти актера Виктора Антонова назвали пневмонию

Заслуженный артист России Виктор Антонов скончался после болезни — у него была пневмония. Об этом со ссылкой на семью актера сообщило РИА «Новости» .

Антонов умер в возрасте 79 лет.

«Да, он болел. У него была пневмония», — отметил родственник покойного.

По его словам, церемония прощания состоится 30 сентября в 11:00 в Томском театре драмы. Похороны пройдут на аллее славы, расположенной на Бактинском кладбище.

О смерти Антонова сообщил Томский театр драмы. Коллеги артиста рассказали, что его имя стало знаком подлинного мастерства и примером абсолютной преданности профессии для нескольких поколений зрителей.

Антонов проживал судьбы своих героев и безошибочно находил в каждом из них человеческую правду, отметили в пресс-службе театра. Артист играл в спектаклях «Женитьба» Гоголя, «Васса Железнова» Горького, «Сцены из супружеской жизни» Бергмана, «Дядя Ваня» Чехова и других.