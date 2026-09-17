Россияне назвали «Смешариков» новой классикой

«Смешарики» стали самым популярным контентом, который россияне хотят показать следующему поколению. По данным опроса VK Видео, именно их среди мультфильмов, фильмов, сериалов и передач выбрали 15% родителей.

В числе фаворитов оказались «Бременские музыканты» (13%), «Винни-Пух» и «Ну, погоди!» (по 10%), а также «Чебурашка» (7%). В целом 65% опрошенных уже делятся с детьми контентом своего детства или планируют это делать.

Созданный в 2003 году сериал «Смешарики» уже вырастил несколько поколений зрителей и смог обойти в рейтинге даже советскую анимацию.

Большинство родителей делает ставку на отечественный контент. Согласно исследованию, 55% показывают детям многосерийные мультфильмы (в топе — «Ну, погоди!», «Котенок по имени Гав» и «38 попугаев»). В то же время 32% знакомят младшее поколение с советскими и российскими полнометражками, среди которых чаще всего называют «Ежика в тумане», «Жил-был пес» и истории о Карлсоне.

Зарубежная анимация прошлых лет привлекает 25% родителей. Из своего детства они чаще показывают такие картины, как «Шрек», «Белоснежка и семь гномов» и «Мой сосед Тоторо». Кроме того, 22% опрошенных делятся с детьми любимыми передачами, среди которых лидируют «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки» и «Улица Сезам».

Современным детям нравится контент из детства родителей: об этом сказали 85% участников опроса. Более того, 77% россиян планируют показать те же самые фильмы, мультфильмы и передачи уже своим внукам.

В основе исследования VK Видео — онлайн-опрос, в котором участвовали 1500 родителей старше 18 лет из разных регионов России.