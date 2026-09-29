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    Мастера из Тверской области приготовили Путину подарок ко дню рождения

    Мастера из Тверской области готовят Путину гусли в подарок на день рождения

    Фото: РИА «Новости»

    В подарок ко дню рождения президента России Владимира Путина мастера из Тверской области готовят гусли. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель мануфактуры по производству гуслей Сергей Горчаков.

    Глава государства отметит свой день рождения 7 октября. Сам Путин говорил, что его родственники по отцовской и материнской линиям происходят из Тверской области.

    «Мы давно хотели сделать семейную реликвию ему, сделать подарок с душой… Инструмент будет готов к 7 октября. И, конечно, мы бы хотели продемонстрировать игру на гуслях, показать, как они звучат, и вручить эту реликвию самому Владимиру Путину», — сказал Горчаков.

    Сейчас работа находится на финальной стадии — мастера натягивают струны. Инструмент выполнен вручную, как и роспись: на лицевой стороне изображено фамильное древо Путина и виды Тверской области.

    В прошлом году командующие группировками войск подарили Путину на день рождения иконы с вмятинами от пуль, спасшие бойцов специальной военной операции.

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