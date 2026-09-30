Москва простится с Сергеем Соседовым 30 сентября

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым запланировали провести в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве в среду, 30 сентября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НТВ.

Траурная церемония начнется в 11:00. Похороны состоятся в закрытом режиме на Перепечинском кладбище в Московской области.

Критик скончался 23 сентября. Ему было 58 лет.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он — выпускник факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Соседов аботал в газете «Вечерняя Москва» и сотрудничал с различными изданиями как музыкальный обозреватель.

Широкую известность он получил благодаря телевизионным музыкальным проектам, в которых участвовал. В их числе — шоу «Акулы пера», программы «Суперстар!» и «Ты — суперстар!».

Ранее СМИ назвали причину смерти Сергея Соседова.