В Москве завершилась церемония прощания с музыкальным критиком Соседовым

Родственники, друзья и коллеги проводили в последний путь кинокритика Сергея Соседова. Траурная церемония прошла в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища.

На мероприятии присутствовали Наташа Королева, Игорь Наджиев, Елена Кузьмина, Наталья Кульпина, Антонина Саврасова-Абрамова, Азиза и другие знаменитости.

Во время церемонии близкие покойного выступили с речью. Они вспомнили о многочисленных талантах и качествах покойного. В последний путь Соседова проводили аплодисментами.

Музыкальный критик умер из-за черепно-мозговой травмы, которую получил из-за падения с лестнице в гостинице города Нерюнгри. В Якутию он прилетел, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Врачи сделали все возможное, но спасти телеведущего не удалось.

Соседова похоронят рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Подробно о том, как проходила церемония прощания, читайте в материале 360.ru.