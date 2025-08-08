На 98-м году жизни скончался легендарный астронавт НАСА Джеймс Ловелл

Легендарный астронавт НАСА Джеймс Ловелл скончался на 98-м году жизни. Ловелл был участником космических полетов на кораблях «Джемини-7», «Джемини-12», «Аполлон-8» и «Аполлон-13». О смерти сообщило НАСА .

«Характер и непоколебимое мужество Джеймса помогли нашей стране достичь Луны и превратить потенциальную трагедию в успех, который многому нас научил», — отметили в космическом агентстве.

Ловелл запомнился как пилот «Аполлона-8», который первый вышел на лунную орбиту. В составе «Аполлона-13» хладнокровие астронавта спасло экипаж при аварийной ситуации.

Ловелл установил несколько космических рекордов: первым совершил четыре отдельных полета, а также стал первым человеком, дважды побывавшим на окололунной орбите.

