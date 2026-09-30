Сегодня 13:19 Музыкальный критик, покоривший сердца. Как в Москве простились с Сергеем Соседовым Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Москве 30 сентября состоялась церемония прощания с известным журналистом, музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым. Похороны пройдут на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Оценивал без компромиссов Соседов запомнился публике как человек, который всегда непредвзято оценивал творчество артистов и предъявлял высокие профессиональные требования к качеству мелодий. При этом он с трепетом относился к музыкальному наследию, оберегал культуру от пошлости и требовал от исполнителей уважения к зрителю. Окончил музшколу по классу фортепиано, много лет посещал лекции по теории и истории музыки в Московской консерватории и училище имени Октябрьской революции, благодаря чему получил фундаментальную теоретическую базу. Во время беседы мог детально разбирать редкие факты биографий и творчество самых разных артистов. Критик посвящал много времени работе на телевидении. В шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ он бессменно выступал в качестве члена жюри, радуя зрителей своей бескомпромиссностью в оценках звезд. Создатели проекта подтвердили, что Соседов успел принять участие в съемках нового сезона. Программа выйдет в эфир в запланированное время, ее посвятят памяти телеведущего.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Причина смерти Сергея Соседова

Соседов скоропостижно умер в возрасте 58 лет из-за несчастного случая в якутском городе Нерюнгри. Критик 23 сентября прилетел туда, чтобы возглавить жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице он потерял равновесие на лестнице и упал навзничь, сильно ударившись головой. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия врачей, спасти телеведущего не удалось — он скончался от обширного кровоизлияния и отека головного мозга. Соседов никогда не был женат, у него не осталось детей. Самым близким человеком считал свою маму — Антонину Петровну. Также из близких родственников у телеведущего остался старший брат Владимир.

Фото: РИА «Новости»

Церемония прощания Прощание с Сергеем Соседовым проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Сегодня его похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, где покоится отец критика. Родственники приняли решение провести церемонию погребения в закрытом формате. На траурное мероприятие собралось много людей, некоторые из них специально прилетели в Москву, чтобы проводить Соседова в последний путь. Его гроб со всех сторон окружили белыми розами. На церемонию пришел в том числе юрист Анатолий Вербицкий. Он признался, что запомнил покойного как невероятно светлого человека, который благодаря своим качествам завоевал любовь зрителей.

Когда мы проходили вместе по улице, его узнавали. Он останавливался. Мог говорить не меньше 15-20 минут, мне приходилось его одергивать. Анатолий Вербицкий

На прощание также приехали заслуженная артистка РСФСР Елена Кузьмина, экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина, певец Игорь Наджиев, журналист Антонина Саврасова-Абрамова, певица Азиза. Также на церемонии заметили 90-летнюю мать покойного. «Прилетели специально. Запомнили его как светлого, яркого человека, которого будем вспоминать только с улыбкой», — рассказал 360.ru один из участников траурного мероприятия.

Видео: 360.ru

Продюсер, актер Леонид Дзюник отметил, что Соседов был интересным собеседником, с которым всегда можно было обсудить самые разные темы. «Он был друг, был советчик по всем вопросам. С ним было просто интересно и по жизни пообщаться, по каким-то делам, и личные вопросы какие-то обсудить, которые никто не должен знать. Для меня потеря Сергея — это как кусочек сердца отрывают», — признался он. Дзюник назвал друга жизнерадостным, всегда веселым и контактным человеком. Певец Игорь Наджиев, говоря о Соседове, процитировал поэта Сергея Есенина.

Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи. Вот сейчас он ушел, и мы понимаем, какой он был большой личностью.

Мать Соседова во время траурной церемонии отметила, что сын всегда был открыт для других людей, которые приходили к нему за советом. «Всегда от тебя был ответ. Не абы как, а всей душой», — подчеркнула она. Дзюник во время траурной речи обратил внимание, что известие о смерти Соседова стало громом среди ясного неба. По его словам, уход этого интереснейшего человека словно оторвал у многих кусочек души. «Не было и толики сомнения в его высочайшем профессионализме, умении сказать так, чтобы было и услышано, и было необидно», — рассказал актер.

Фото: РИА «Новости»

Одноклассник Соседова процитировал героя романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. «Человек смертен. Самое страшное, что он смертен внезапно. Я учился с Сергеем в одном классе. Антонина Петровна, Владимир, от всего класса, от всех, кто его вспоминал, выражаю огромное сочувствие», — отметил он. Мужчина добавил, что любовь Соседова к полемике проявлялась еще в школе.

Он уже с пятого класса стремился спорить, говорить, обсуждать с учителями какие-то определенные вещи.

Певица Азиза отметила, что покойный был очень талантливым человеком и в том числе писал стихи. По ее словам, музыкальному критику удавалось за несколько минут сделать то, что было не по силам нескольким поэтам-профессионалам. «Если в жизни падать, то вновь, улыбаясь, вставать. За дождями боль оставить и снова дерзать. Снова взлетать», — напомнила певица стихи критика, положенные на музыку. Она добавила, что Соседов обладал редким даром — умением оставаться чутким и человечным. После выступлений родственников и близких друзей покойного отпели по православному обряду.