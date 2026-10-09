В московских театрах объяснили, как нужно одеваться на спектакли

В столичных театрах учитывают высокий темп жизни москвичей и не планируют вводить жесткий дресс-код. Об этом РИА «Новости» сообщили представители учреждений культуры, зарегистрированных на сервисе «Мосбилет».

В частности, в Мастерской Петра Фоменко отметили, что не требуют от зрителей приходить в особых нарядах, поскольку понимают, что многие посещают театр сразу после работы.

«Мы ценим, что для многих театр — это праздник», — сказали в учреждении, добавив, что просят только не приходить в одежде, которая пачкается.

В театре Маяковского ответили, что приветствуют красивые и элегантные наряды у посетителей.

«Главное быть собой, и мы рады видеть каждого!» — подчеркнули представители театра.

Ранее актриса Аглая Шиловская заявила, что звук мобильных телефонов в театре хуже, чем неподходящий дресс-код зрителей.