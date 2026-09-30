Архитектор Кузнецов заметил, что люди стали иначе воспринимать Москву

Кузнецов считает своим главным профессиональным достижением перемену в отношении людей к Москве. По его словам, теперь город воспринимают как современный мегаполис с заметной архитектурой. Он подчеркнул, что это результат коллективной работы.

Премия отметила вклад Кузнецова в современную архитектуру и международное сотрудничество. Архитектор связал награду с работой своей команды и поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина. С апреля 2026 года Кузнецов занимает должность «архитектора будущего» в ВЭБ.РФ.

Кузнецов также передал Музею архитектуры имени А. В. Щусева эскизы парка «Зарядье» и концертного зала. Их представили на выставке «Депозитарий современности. Архитектура 21 века — в собрание музея», открытой до 29 ноября. Свою нынешнюю задачу архитектор видит в развитии городов и знаний об архитектуре и среде обитания.