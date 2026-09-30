Архитектор Кузнецов заметил, что люди стали иначе воспринимать Москву
Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов стал первым россиянином, получившим награду «Архитектор года» Европейской архитектурной премии 2026 года, передает «Вечерняя Москва».
Кузнецов считает своим главным профессиональным достижением перемену в отношении людей к Москве. По его словам, теперь город воспринимают как современный мегаполис с заметной архитектурой. Он подчеркнул, что это результат коллективной работы.
Премия отметила вклад Кузнецова в современную архитектуру и международное сотрудничество. Архитектор связал награду с работой своей команды и поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина. С апреля 2026 года Кузнецов занимает должность «архитектора будущего» в ВЭБ.РФ.
Кузнецов также передал Музею архитектуры имени А. В. Щусева эскизы парка «Зарядье» и концертного зала. Их представили на выставке «Депозитарий современности. Архитектура 21 века — в собрание музея», открытой до 29 ноября. Свою нынешнюю задачу архитектор видит в развитии городов и знаний об архитектуре и среде обитания.