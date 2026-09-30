360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Архитектор Кузнецов заметил, что люди стали иначе воспринимать Москву

    Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов стал первым россиянином, получившим награду «Архитектор года» Европейской архитектурной премии 2026 года, передает «Вечерняя Москва».

    Кузнецов считает своим главным профессиональным достижением перемену в отношении людей к Москве. По его словам, теперь город воспринимают как современный мегаполис с заметной архитектурой. Он подчеркнул, что это результат коллективной работы.

    Премия отметила вклад Кузнецова в современную архитектуру и международное сотрудничество. Архитектор связал награду с работой своей команды и поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина. С апреля 2026 года Кузнецов занимает должность «архитектора будущего» в ВЭБ.РФ.

    Кузнецов также передал Музею архитектуры имени А. В. Щусева эскизы парка «Зарядье» и концертного зала. Их представили на выставке «Депозитарий современности. Архитектура 21 века — в собрание музея», открытой до 29 ноября. Свою нынешнюю задачу архитектор видит в развитии городов и знаний об архитектуре и среде обитания.

    Читайте также

    Кинокритик назвал оптимальную дату премьеры для «Девятой планеты» с Юрой Борисовым

    Настоятель Бородин объяснил, имеют ли башмачки Спиридона Тримифунского силу

    Bocharov Denis/news.ru

    Историк Сапелкин объяснил, почему 30 сентября называют бабьими именинами

    Почти 200 миллионов за два уик-энда. Почему новую «Обитель зла» считают лучшей во всей франшизе

    Dave Starbuck/Keystone Press Agency

    В Петербурге простились с основателем ВИА «Поющие гитары» Броневицким

    ВИА "Поющие гитары"

    «Все святые бабьи именины»: как на Руси отмечали день Веры, Надежды, Любови и Софии

    IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

    Анна Семенович назвала предметы, которые отменила бы в школе

    Бикович рассказал, как иностранные актеры переходят от страха перед Россией к любви

    Житель Северной Осетии рассказал об отказе группы Бодрова остаться на ночевку

    Александра Ломейко

    Оргкомитет Букеровской премии выложил шорт-лист 2026 года

    Brett Cove

    Мастера из Тверской области приготовили Путину подарок ко дню рождения

    Выстрел раз в сто лет. Как ледник Колка погубил легендарного Брата и его киногруппу

    мемориал Сергею Бодрову-младшему и спутникам, Кармадонское ущелье, Северная Осетия / Александра Ломейко