Оргкомитет Букеровской премии выложил шорт-лист 2026 года

В шорт-лист Букеровской премии за 2026 год включили шесть произведений из 163 заявленных. Об этом сообщили в ее оргкомитете .

В списке оказались авторы из Англии, Ямайки, Шотландии и США. В их числе — прежние обладатели премии прошлых лет — Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, — а также Элизабет Страут, выдвинувшаяся трижды. Половину финалистов составляют те, кто оказался на этом этапе впервые.

Во главе жюри — антиковед и писательница Мэри Бирд. В комиссию вошли поэт Рэймонд Антробус, музыкант Джарвис Кокер, журналист Ребекка Лью, а также писательница Патрисия Локвуд.

Премия отмечает самые выдающиеся произведения англоязычной художественной прозы, изданные в Британии и Ирландии. В нынешнем сезоне в финальную шестерку попали книги, охватывающие разные жанры: антиутопия, исторический роман, современная проза и сатира.

В прошлом году Букеровскую премию получила индийская писательница Бану Муштак.