Настоятель Бородин объяснил, имеют ли башмачки Спиридона Тримифунского силу

Мощи святителя Спиридона Тримифунского увезли из столицы, однако в Москве есть места, где хранятся частицы его мощей и башмачки святого. Настоятель Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин рассказал 360.ru, насколько они важны для христиан и имеют ли чудодейственную силу.

Важность атрибута жизни святого настоятель объяснил через всем понятные вещи.

«У меня есть любимая жена и подарок от нее. Для меня это такой способ помнить о ней. Если ребенок нарисовал тебе рисунок, ты его хранишь, иногда достаешь, сидишь, улыбаешься, где-то поплачешь. Вспоминаешь, какое это было время. Эти башмачки имеют такой же смысл», — объяснил священник.

Когда-то в них святитель, утешая всех, кто к нему обращался, творит чудеса. Спустя много столетий эти башмачки сохранились, хотя заметно истрепались. Тем не менее, этот атрибут одежды считается свидетельством того, что Спиридон был, что он слышит обращенные к нему молитвы и заботится о христианах. Эти башмачки служат неким напоминанием о чуде.

Где в Москве можно приложиться к мощам Спиридона в любое время, читайте в нашей статье.