Бикович рассказал, как иностранные актеры переходят от страха перед Россией к любви

Актеры, приезжающие на съемки в Россию из-за рубежа, нередко поначалу испытывают страх и напряжение. Об этом рассказал сербско-российский актер и продюсер Милош Бикович на Международном фестивале молодежи, его процитировал ТАСС .

«Я сейчас в одном проекте снимался с иностранными актерами в русском кино, и я вам скажу, что они были напуганы», — поделился Бикович.

Но постепенно артисты все больше раскрепощались, освобождались, и со временем влюбились в страну, добавил он.

При этом очень много зависит от происхождения актера, отметил Бикович. Сербам не нужны дополнительные объяснения для участия в российских фильмах из-за исторической и культурной близости. Коллеги из других стран Европы поначалу сталкиваются с психологическими барьерами и стереотипами.

Милош Бикович начал работать в России в начале 2010-х годов. Известны его роли в фильме «Холоп», сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи».