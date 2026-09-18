Анна Семенович назвала предметы, которые отменила бы в школе

Певица Анна Семенович считает химию и алгебру необязательными предметами в школе

Певица и экс-фигуристка Анна Семенович рассказала, что не отличалась прилежностью в школе и сменила шесть учебных заведений из-за занятий фигурным катанием. Об этом написало издание Voice

По словам артистки, учебу она воспринимала как возможность отдохнуть от физических нагрузок.

«Я была ленивицей: время пряталась на последних партах и никогда не делала домашнее задание», — призналась Семенович.

Звезда не стала скрывать, что выжить в школе ей помогало списывание.

Из учебных предметов Семенович особо выделила анатомию — она до сих пор помогает ей понимать, как устроен организм. При этом артистка предложила исключить: химию, физику, геометрию, математику и алгебру.

Эти уроки она бы заменила на литературу, языки, физкультуру, музыку, анатомию и психологию, которую считает одной из самых важных наук.

Ранее зрители раскритиковали живое выступление Семенович. В Сети под видео оставили множество гневных комментариев.