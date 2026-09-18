В Петербурге простились с основателем ВИА «Поющие гитары» Броневицким

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с одним из основателей «Поющих гитар» Евгением Броневицким. На траурное мероприятие пришли около 50 родных и близких музыканта, сообщило РИА «Новости» .

Церемония состоялась в ритуальном зале на Партизанской улице. С артистом простились коллеги и поклонники творчества, Илона Броневицкая, певец Стас Пьеха.

В последний путь музыканта проводили продолжительными и громкими аплодисментами.

Музыкант родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. В 1996 году он вступил в вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». После распада коллектива Броневицкий ушел в ВИА «Дружба». Когда «Поющие гитары» воссоединились в 1997 году, он занял место бас-гитариста.

Артист умер 14 сентября в возрасте 81 года. По данным агентства, причиной смерти Броневицкого могла стать пневмония. В окружении музыканта сообщили, что незадолго до ухода из жизни он простудился.