Житель Северной Осетии рассказал об отказе группы Бодрова остаться на ночевку

Съемочной группе Сергея Бодрова — младшего предлагали остаться переночевать в горном селении перед сходом ледника Колка, но кинематографисты решили отправиться во Владикавказ. Об этом 360.ru рассказал местный житель.

По его словам, один из участников массовки настойчиво уговаривал режиссера и коллектив остаться на ночлег и обещал накрыть стол. Члены группы отказались, сославшись на необходимость обязательно добраться до Владикавказа, после чего попрощались и выехали в сторону ущелья.

«Он уговаривал Бодрова и его коллектив остаться на ночевку, обещал накрыть стол. Но ребята отказались — сослались на какие-то веские причины и сказали, что им нужно обязательно во Владикавказ. Попрощались. А в начале девятого раздался страшный грохот и стало понятно, что произошло что-то страшное», — поделился житель.

Сергей Бодров — младший вместе со съемочной группой фильма «Связной» пропал без вести при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Подробно о происшествии читайте в материале 360.ru.