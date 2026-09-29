Историк Сапелкин объяснил, почему 30 сентября называют бабьими именинами

Ежегодно 30 сентября православные вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Религиовед и историк Николай Сапелкин рассказал 360.ru, почему этот день в народе называют бабьими именинами.

«В этот день верующие вспоминают сразу четырех святых, поэтому именины отмечают все женщины с соответствующими именами. А если в семье несколько таких девушек, то получится целый большой праздник», — отметил он.

Более того, день иногда называют еще точнее — «все святые бабьи именины». Это означает, что это всеобщие, вселенские женские именины, а не только для всех перечисленных девушек — своего рода второй женский день.

Кто такие мученицы Вера, Надежда, Любовь и София, за что они страдали и какие обычаи соблюдали наши предки 30 сентября, читайте в нашей статье.