Почти 200 миллионов за два уик-энда. Почему новую «Обитель зла» считают лучшей во всей франшизе

В России стартовал прокат новой «Обители зла» Зака Креггера. Критики уже назвали фильм лучшим во франшизе. Во всем мире он собрал почти 200 миллионов долларов, и это еще до старта проката в Японии и Китае. О чем будет картина и были предыдущие части и в чем феномен этого перезапуска, выяснил 360.ru.

Кассовые сборы новой «Обители зла» Новый фильм «Обитель зла» режиссера Зака Креггера стал сенсацией, установив рекорд всей франшизы. Всего за два уик-энда картина собрала внушительные 196,5 миллиона долларов в мировом прокате — и все это при скромном бюджете в 75 миллионов, сообщил Deadline. «Обитель зла» — список всех частей по порядку «Обитель зла» — это серия фильмов компании Capcom, которая началась в 1996 году с одноименной серии культовых видеоигр в жанре survival horror и со временем выросла в популярную киновселенную. С 2002 по 2016 год вышло шесть частей, в том числе с Милой Йовович в главной роли — в кинолентах она исполнила роль эффектной Элис. Перечислим их в хронологическом порядке и вспомним анимацию и сиквелы. «Обитель зла» режиссера Пола У. С. Андерсона (2002) В подземной лаборатории «Муравейник» корпорации «Амбрелла» неизвестный разбил пробирку с синей спиралью. Незнакомец убежал, прихватив с собой второй образец, а сотрудникам организации пришлось справляться с последствиями взлома: кто-то остался запертым в заблокированных помещениях, другие застряли в лифте. Оказалось, что в склянке был смертельный Т-вирус, который пока не вырвался за пределы лаборатории, но вовсю хозяйничает в ней. В это время Элис проснулась в неизвестном особняке и поняла, что ничего не помнит о своем прошлом. Именно ей в составе отряда вооруженных солдат пришлось штурмовать лабораторию «Амбреллы», которая располагалась прямо под тем самым особняком.

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«Обитель зла — 2: Апокалипсис» Александра Уилла (2004) Во втором фильме Т-вирус все же вырвался из лаборатории и атаковал Раккун-Сити. Сотни тысяч людей заразились. Ученый корпорации доктор Эшфорд (Джаред Харрис) успел эвакуироваться, а вот его малолетняя дочь — нет. Эшфорд завербовал нескольких людей, включая Элис, чтобы они спасли девочку. Однако параллельно «Амбрелла» выпустила мутанта-солдата Немезиса. «Обитель зла — 3» Рассела Малкэя (2007) С момента начала эпидемии в Раккун-Сити прошло несколько лет. Т-вирус распространился по всему миру. Элис тоже заразилась и после этого обнаружила в себе необычные способности: она оказалась способна передвигать предметы силой мысли и стала очень сильной. Элис решила отправиться на Аляску, которая, по слухам, осталась зоной, до которой вирус не добрался. С ней объединилась группа выживших. В то же самое время «Амбрелла» объявила охоту на Элис, так как ее кровь понадобилась корпорации для опытов по одомашниванию зомби. «Обитель зла — 4: Жизнь после смерти» Пола У. С. Андерсона (2010) После начала эпидемии прошло четыре года. Элис вместе со своими двойниками попыталась пробраться в штаб-квартиру «Амбреллы» в Токио, чтобы раз и навсегда покончить с опасной организацией. Во время борьбы председатель корпорации скрылся, прихватив с собой нейтрализатор вируса, без которого Элис лишилась суперспособностей. Поиски главы «Амбреллы» привели Элис на Аляску, где она встретилась со своей знакомой по третьей части франшизы Клэр Рэдфилд — у нее амнезия. Вместе девушки отправились в Лос-Анджелес, где нашли группу выживших, которых заперли в тюрьме.

Фото: Screen Gems/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

«Обитель зла: Возмездие» Пола У. С. Андерсона (2012) Первая сцена началась неожиданно: Элис жила в небольшом американском городке с дочерью и мужем, и в семье царила идиллия. Однако несколько счастливых минут закончились совсем скоро — на дом напали зомби, которые убили всех, кроме Элис и ее дочери. В итоге героиня оказалась в подводном бункете «Амбреллы» в России. Ей удастся сбежать, и героиня вместе с агентом Адой Вонг вновь попыталась уничтожить корпорацию. В это время «Амбрелла» использовала умерших друзей Элис и ее клонов против нее самой. «Обитель зла: Последняя глава» Пола У. С. Андерсона (2016) После событий пятой части «Амбрелла» решила уничтожить население Земли, чтобы оставить только избранных. Чтобы предотвратить массовое вымирание, Элис отправилась в сердце корпорации — лабораторию «Муравейник» в Раккун-Сити. Анимационные версии и сиквелы вселенной «Обители зла» Во вселенной «Обители» есть и ответвления с анимационными фильмами — три части с главным героем — офицером полиции Леоном Кеннеди. Первый фильм «Обитель зла: Вырождение» режиссера Макото Камии выпустили в 2008 году. Сюжет развернулся в 2005-м, когда террористы выпустили Т-вирус в аэропорту Харвардвиля — вымышленного города вселенной. Террористы потребовали, чтобы им выдали всех причастных к созданию вируса, в противном случае они собирались выпустить его за пределы аэропорта, и тогда заразится каждый в Соединенных Штатах.

Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В вип-зоне оказались непримиримые противники: знакомая по фильмам героиня Клэр Редфилд и сенатор Рон Дэвис. На помощь последнему прибыл офицер полиции Леон Кеннеди и его помощники. Второй анимационный фильм «Обитель зла: Проклятие» 2012 года Макото Камии рассказал историю вымышленного государства — Восточно-Славянской Републики, которая отделилась от СССР. Внутри нее шла гражданская война — олигархи против всех несогласных. После недолгого перемирия кто-то применил биологическое оружие, и агент Кеннеди взялся за расследование, кто его создал. В 2017 году вышла еще одна анимация в рамках «Обители зла» под названием «Вендетта». На этот раз капитан Крис Редфилд исследовал со своим отрядом особняк, который был связан с вирусом, превращавшим людей в зомби. Им удалось унести образец вируса в лабораторию, и доктор Ребекка Чемберс начала готовить противоядие. На ее лабораторию напали, и отряд Редфилда вместе с примкнувшим к ним Леоном Кеннеди отразили атаку. Они начали искать нападавших. В 2021 году вышел сиквел франшизы — «Обитель зла: Раккун-Сити» режиссера Йоханнеса Робертса с участием Каи Скоделарио, Ханны Джон-Кэймен и Робби Амелла. Клэр Редфилд вернулась в город детства Раккун-Сити, где они вместе с братом были сиротами приюта «Амбреллы». В городе она повстречала родного брата, и в это время началась эпидемия. Прожить ночь в Раккун-Сити, который кишел зомби, брату и сестре пришлось в компании Леона Кеннеди, которого сыграл Эван Джогиа, а также Альберта Вескера и Джилл Валейтайна.

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Сюжет фильма «Обитель зла» 2026 года Следующая часть франшизы также происходит в уже знакомом Раккун-Сити, только на этот раз в центре сюжета — медицинский курьер Брайан в исполнении Остина Абрамса. В условиях эпидемии, когда город кишит зомби, ему приходится пробиваться в больницу, чтобы вовремя доставить человеческий орган. Судя по всему, зрителя не стали приманивать в кино персонажами прежних частей, а сделали попытку переосмыслить историю в знакомых фанатам декорациях. Актеры и роли «Обители зла» В фильме ужасов 2026 года снялись: Остин Абрамс — исполнил главную роль, воплотил на экране медицинского курьера Брайана;

Интересно Перед началом съемок Абрамс попросил режиссера порекомендовать ему игры, которые лучше всего окунут его во вселенную «Обители». Зак Креггер отправил актера играть в Resident Evil 7 и ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 4, сообщил Gamemag

Пол Уолтер Хайзер — ученый корпорации «Амбрелла» Карл;

Зак Черри — ученый «Амбреллы» Дэйв;

Кали Рейс — ученая «Амбреллы Паулина;

Джонно Уилсон — сотрудник службы безопасности «Амбреллы» Макс.

Производство нового фильма «Обитель зла» Креггера После провала сиквела «Обитель зла: Раккун-Сити» в 2022 году компания Constantin Film начала планировать новый перезапуск серии по киновселенной. В январе 2025 года Креггер занял пост режиссера, а к созданию фильма присоединилась PlayStation Productions.

Интересно Российскому зрителю Зак Креггер может быть знаком по хоррорам «Варвар» 2022 года и «Орудия» 2025-го — в последнем фильме ужасов режиссер умело комбинирует скримеры и детективные элементы.

За права снять киноленту боролись четыре студии, в том числе Warner Bros. Pictures и Netflix, но победу одержала Columbia Pictures. Съемки стартовали в октябре 2025 года в Праге. Дистрибьютером выступила Sony Pictures Releasing. В работе Креггер вдохновлялся «Зловещими мертвецами — 2». Он отметил, что считает себя фанатом видеоигр по «Обители». В сентябре 2025 года он сделал громкое заявление: несмотря на его любовь к играм, он не смотрел ни одну киноадаптацию. «Я хотел создать историю, которая могла бы существовать в мире Resident Evil и, возможно, находиться на периферии событий Resident Evil 2, где в Раккун-Сити проходит грандиозная ночь, но при этом рассказывать другую историю, действие которой могло бы происходить параллельно, и которая действительно отдавала бы дань атмосфере и темпу, которые вы ощущаете, играя в эти игры», — рассказал он в интервью PlayStation Blog Оператором выступил Дариуш Вольский. К февралю этого года съемки завершились, и создатели приступили к монтажу картины. Саундтрек к фильму написали Райан и Хейс Холладей.

Фото: CAP/VFS/ Режиссер Зак Креггер / www.globallookpress.com

Почему новая «Обитель зла» зашла зрителю Рецензент Дмитрий Соколов похвалил Креггера за простоту сюжета, который не требует от зрителя знания всей богатой истории вселенной «Обители». Курьер Брайн — новый персонаж, цель которого доставить ценный груз и побыстрее убраться домой, но он еще не осознал, насколько далеко забрались щупальца эпидемии. В итоге доставка груза превращается в игру на выживание, а сюжет — в забег по локациям, в каждой из которых героя ждут новые ловушки и неприятности. «Во-вторых, зрелищный саспенс. Брайан нигде не может задерживаться надолго, время поджимает, враги всегда неподалеку. Как и в играх (особенно ранних) ему то и дело приходится решать задачки, позволяющие пройти в следующее место, раздобыть новое оружие или спрятаться от чудовищ. В отличие от ключевых персонажей франшизы типа Леона Кеннеди или Джилл Валентайн, тщедушный курьер не владеет спецназовскими навыками и даже не всегда может адекватно прицелиться», — отметил Соколов на Russorocco. Фильм отличается яркой палитрой красок, которая некоторым фанатам напомнила четвертый фильм франшизы качественной операторской работой и разбавлением хоррора комедийными вставками, что Креггер делает очень удачно, превращая картину в один из поджанров черной комедии. Возможно, это кино выигрывает и за счет фокуса не на каноне, а на атмосфере. Однако сиквелл 2022 года это не спасло, а вот для новой «Обители», наоборот, стало тузом в рукаве. На Rotten Tomatoes фильм получил 96% положительных рецензий от прессы и 91% от аудитории — оценку вывели из 75 рецензий, что очень много для киноадаптации видеоигры. Когда смотреть новую «Обитель зла» в России Премьера фильма в российском прокате должна была состояться 1 октября, однако некоторые кинотеатры решили не дожидаться конца месяца и начали ее показывать уже 26 сентября — судя по всему, успех в мировом прокате дал о себе знать.