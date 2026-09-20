Сегодня 07:00 Выстрел раз в сто лет. Как ледник Колка погубил легендарного Брата и его киногруппу Эксклюзив

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Сергей Бодров-младший

Ровно 24 года назад за считаные минуты в Кармадонском ущелье погибли более сотни людей, в том числе актер и режиссер Сергей Бодров — младший. Он и его киногруппа до сих пор не найдены. Как и почему обрушился ледник Колка, смог ли кто-то выжить, где искали жертв страшной лавины и что за фильм снимал легендарный «Брат» в горах Северной Осетии, выяснял 360.ru.

Сход ледника Колка Вечером 20 сентября 2002 года в верховях Кармадонского ущелья с высоты более трех тысяч метров сошел ледник Колка. Со скоростью «Сапсана» ледовая масса устремилась вниз, сдирая со склонов столетние скальные породы, увлекая за собой валуны, грунт и воду. Путь длиной почти в 20 километров поток прошел за шесть минут. В этот момент внизу шел караван машин. Сергей Бодров — младший вместе со своей киногруппой и актеры конного театра «Нарты» возвращались со съемок в одном из горных селений. Накладка с графиком задержала их допоздна, и они торопились поскорее добраться до Владикавказа. По свидетельству местного жителя, с которым поговорил 360.ru, киношникам настойчиво предлагали остаться и переночевать. Особенно уговаривал один из участников массовки: он от души хотел принять и угостить гостей, но те все же решили отправиться в путь.

Он уговаривал Бодрова и его коллектив остаться на ночевку, обещал накрыть стол. Но ребята отказались — сослались на какие-то веские причины и сказали, что им нужно обязательно во Владикавказ. Попрощались. А в начале девятого раздался страшный грохот и стало понятно, что произошло что-то страшное. Из рассказа жителя Северной Осетии

Смертельный поток обрушился вниз, и за минуты все ущелье засыпало 60-метровым слоем льда и камней. Поселок Нижний Кармадон полностью стерло с лица земли, ледник завалил жилые дома и постройки в нижней части селения Кани, уничтожил придорожные постройки, хутора и дорогу Верхнего Кармадона, санаторий и две базы отдыха. Но самое страшное — камни и лед погребли 125 человек. Помимо съемочной группы, погибли местные жители и пастухи, несколько сотрудников ГИБДД, сопровождавших киношников, работники дорожных служб, а также туристы и обслуживающий персонал здравниц.

Видео: Кармадонске ущелье, где сошел ледник Колка / Александра Ломейко / 360.ru

Поиски пропавших Сель смел вышки сотовой связи и столбы линий электропередачи, заблокировал входы в автомобильные тоннели и снес более 15 километров асфальтированных дорог. Ущелье оказалось отрезанным от мира. Киношников никто не хватился: в гостинице знали, что группа уехала в горы на съемки, и решили, что они заночевали на месте. Между тем жители равнинного села Гизель подняли тревогу уже в вечер трагедии: они видели, как на ущелье рухнул жуткий поток. Одновременно в экстренные службы стали звонить из Владикавказа — люди не могли связаться с родственниками из ущелья. Рано утром 21 сентября вертолеты МЧС прибыли на место трагедии. Кармадонского ущелья больше не было — на месте домов, огородов, долин лежала гигантская серая масса льда высотой с 16-этажку. После сопоставления времени передвижения группы Бодрова-младшего стало понятно: они успели спуститься с гор в самую глубь ущелья и оказались в эпицентре.

Фото: Сергей Бодров — младший / Галина Кмит / РИА «Новости»

Выжить в этом ледяном апокалипсисе не смог бы никто — даже те, кто не погиб от травм, умерли бы от переохлаждения. Но спасатели МЧС, сотрудники МВД, работники дорожных служб, лесной охраны, военные и родственники пропавших (самовольно, невзирая на запреты) упорно искали — вдруг кому-то улыбнулась удача? Действительно, в первые часы поисков нашли чудом уцелевших двоих мужчин. Они ехали к другу на день рождения, когда в машину ударил поток. Один из приятелей получил серьезные травмы, второй отделался ссадинами и ушибами. Пострадавшие еле смогли выбраться наружу, а потом часами стояли в ледяной воде, что доходила им до самых глаз.

Интересно Одно время ходил слух, будто из киногруппы уцелели двое разнорабочих. Дескать, они носили аппаратуру в машины и, когда поднялись обратно на возвышенность за очередной партией оборудования, внизу с грохотом пронесся ледяной поток. Мужчины провели ночь в горах и позже были эвакуированы спасателями. Но это утка — в момент трагедии караван машин не останавливался.

Всего обнаружили 19 погибших и десятки фрагментов тел. Однако среди них не было Бодрова-младшего и членов его съемочной группы. Искали не только спасатели, но и добровольцы. Была надежда, что киношники успели скрыться от ледника в тоннеле в районе Нижнего Кармадона. Почти два года прорубались сквозь толщу льда, вручную пробурили 20 скважин, и только последняя, длиной 69 метров, в мае 2004 года привела в тоннель. Но он оказался полностью заполнен водой и речным илом. Следов людей или автомобилей там не нашли. После этого было принято решение о прекращении поисков. Все 42 участника киногруппы до сих пор официально числятся пропавшими без вести. У входа в тоннель установлен мемориал жертвам трагедии. Хотя позже расчеты показали, что группа никак не успела бы доехать до этого места за те несколько минут, что летел ледник.

Фото: мемориал Сергею Бодрову — младшему и спутникам, Кармадонское ущелье, Северная Осетия / Александра Ломейко / 360.ru

Оставшиеся в живых Удача, слепой рок или просто случайность спасли от гибели нескольких человек. Актриса Анна Дубровская рано утром 20 сентября улетела в Москву играть Дездемону в Театре имени Вахтангова. Актер Александр Мезенцев тоже отсутствовал в Осетии, так как должен был прилететь на площадку позже. Кстати, в картине, которую снимал Бодров-младший, именно персонажи Дубровской и Мезенцева были единственными из главных героев, кто оставались в живых. Трое участников театра «Нарты» — актер Казик Багаев, берейтор Арсен Дзагуров и конник Болат Калоев — попросту опоздали на съемки. Операторы Игорь Гринякин и Наталья Вотрен, а также сотрудник группы Руслан Кабанов успели уехать за десять минут до схода лавины. Режиссер Алексей Балабанов тоже должен был в тот день отправиться с группой в горы, но в последний момент поездка не состоялась. Кстати, он хорошо знал место, на которое сошел ледник Колка: снимал в Кармадонском ущелье фильм «Война» и сам показал его Бодрову-младшему.

Фото: Алексей Балабанов / Semen Likhodeev / www.globallookpress.com

Причины схода ледника Никто до сих пор точно не знает, почему сошел ледник Колка. В архивах есть упоминания о крупных обвалах льда в районе ущелья в 1752 и 1834 годах, однако о последствиях ничего не известно. Когда в 1847 году местный охотник нашел в ледниковой расщелине геотермальные источники, местность стали называть «Карм дон», что в переводе с осетинского означало «Теплая вода». К началу XX века у источников появились деревянные бараки и примитивные лечебницы для отдыхающих. В июле 1902 года, за сто лет до трагедии с группой Бодрова-младшего, все эти постройки были полностью стерты с лица земли. Это был первый задокументированный сход ледника Колка. Каменные и ледяные глыбы разутюжили около девяти километров. Погибли 36 человек. Окончательно долина освободилась ото льда только к 1914 году. Существует несколько версий о причинах трагедии 2002 года. Часть ученых считают, что виной всему пробудившийся спящий вулкан или мощный выброс газов из трещин в земной коре. Словом, что-то подогрело ложе ледника, вот огромная масса льда и сорвалась с места гигантским потоком. Катастрофу, возможно, спровоцировало небольшое землетрясение. От этого на верхнюю часть ледника со склона горы могла рухнуть огромная глыба, и сильный удар вызвал подвижку ледяной массы. Еще вариант: из-за долгих дождей и таяния в его ложе накопилось много талой воды, вот лед и сорвался под собственным весом. Однако большинство экспертов уверены, что сработал комплекс всех перечисленных факторов. Сегодня ледник Колка признан одним из самых опасных и непредсказуемых в мире. За ним пристально следят специалисты Института географии РАН, МГУ имени Ломоносова и МЧС России. Мониторинг проводят с помощью спутников и вертолетов, организуют научные экспедиции, лазерное сканирование и цифровую стереофотограмметрию. Известно, что ледник активно восстанавливается и копит массу: за последнее десятилетие его площадь увеличилась более чем на 210 тысяч квадратных метров.

Фото: вход в бывший автомобильный туннель Кармадонского ущелья, который называют «Туннель Бодрова» / Александра Ломейко / 360.ru

Обращения в суд и ЕСПЧ Матери погибших Сергея Бодрова — младшего и Тимофея Носика — Валентина Бодрова и Елена Зиничева — потребовали от правительства Российской Федерации, руководства Республики Северная Осетия — Алания, а также Федерального казначейства выплатить им компенсацию причиненного морального и материального ущерба. Хотя обе заявляли, что судились «конечно, не из-за денег, а чтобы привлечь к этому внимание», речь шла не о символических суммах, а о 500 и 400 тысяч долларов Бодровой и Зиничевой соответственно. Российские суды последовательно отклонили иски и апелляции. Тогда женщины обратились в Европейский суд по правам человека. В своем заявлении они указали, что, несмотря на запрет капитального строительства в ущелье, там возвели жилые дома и дорогу. Кроме того, не было ни одного предупреждающего знака об угрозе схода ледника. Европейское правосудие не рассмотрело иски по сей день. Стоит отметить, что после катастрофы 1902 года Кармадон официально получил статус бальнеологического курорта в начале 60-х годов XX века, то есть при СССР. Там «выгнали» капитальные корпуса санатория, а для сотрудников отстроили полноценный жилой многоквартирный поселок с пятиэтажками. Чуть позже к ним добавился частный сектор.

Фото: горы в Северной Осетии / Александра Ломейко / 360.ru