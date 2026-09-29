«Все святые бабьи именины»: как на Руси отмечали день Веры, Надежды, Любови и Софии
Ежегодно 30 сентября православные вспоминают святых Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, пострадавших за христианство во II веке. В народе день их почитания называли «бабкиными именинами», гадали, а на стол ставили кисель и большой каравай. За что сестры отдали жизнь, в чем суть праздника и какие обычаи соблюдали по этому случаю на Руси, выяснил 360.ru.
В чем суть дня памяти Веры, Надежды, Любви и Софии: история праздника
В православной церкви есть несколько дней, когда особенно чествуют женщин, в том числе День введения во храм Пресвятой Богородицы, который можно считать днем православной матери, и неделя Жен Мироносиц, когда вспоминают Марию Магдалину и всех близких Иисусу Христу людей.
«В этом ряду особо выделяют день Веры, Надежды, Любви и матери Софии. На Руси в старину его называли бабьи или бабские именины», — рассказал 360.ru писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин.
Ежегодно 30 сентября православные вспоминают сразу четырех женщин, и их житие очень понятно простому человеку.
«Ради принципов, веры и своих убеждений семья пожертвовала жизнью. Да еще и мучительной смертью, когда на глазах матери убивали поочередно всех ее дочерей, весь ее род», — рассказал Сапелкин.
Когда Вера, Надежда и Любовь уходили из жизни, их мучители пытались сломить мать Софию, но святая так и не отреклась от Христа.
Еще один мировоззренческо-философский момент: их имена обозначают не только имена собственные, но и названия христианских добродетелей, то, без чего человек не может жить. София — это премудрость Божья. Слово хоть и греческое, но русские люди восприняли его хорошо.
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Эти три понятия вместе упоминаются в Новом Завете, в частности, в первом послании апостола Павла к коринфянам: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».
Кроме того, дата отлично вписалась в череду осенних праздников, которые начинаются со Дня осеннего равноденствия, когда почиталась «мать сыра земля» и вспоминали день рождения Богородицы.
«В одном ряду и осень, и возможность отдыха, когда женский труд выходит на первое место, а мужчины уже не пахали землю, не собирали урожай, а находились дома. После этого дня женщины занимали себя бытовыми делами, заготовками, швейным делом, ткачеством, прядением», — объяснил религиовед.
Кем были и за что страдали Вера, Надежда, Любовь и их мать София
Во времена раннего христианства власть старалась не терять контроля над подданными. В это время христиане считались вольнодумцами и диссидентами, преступниками, которые больше поклоняются Царю Небесному, чем земному, то есть римскому императору.
В те времена на христиан объявили массовые гонения, а жестокими пытками верующих пытались обратить в язычество. В этот период, при императоре Адриане жили мать София и три ее дочери: Вера, Надежда и Любовь.
Когда стало известно, что семья проповедует христианство, их привели к императору. Адриан потребовал отречься от Христа и принести жертву языческой богине Артемиде.
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В этот момент Вере было 12 лет, Надежде — 10, а Любови — девять.
Сестры отказались, и их мучили на глазах у матери. После пыток девочек поочередно казнили. Софию же не пытали и даже позволили похоронить дочерей за городом. Мать осталась у их могил и через три дня умерла.
Народные обычаи «бабьих именин»: что можно и нельзя делать 30 сентября
Православный праздник принял народное название «бабьи именины» неслучайно.
«Это произошло потому, что верующие вспоминают сразу четырех святых, а именины отмечают все женщины с соответствующими именами. Если в семье их несколько, то получается большой праздник», — отметил Сапелкин.
Более того, праздник иногда называют еще точнее — «все святые бабьи именины». Это означает, что это всеобщие, вселенские женские именины, а не только день ангела для всех перечисленных девушек — своего рода второй женский день.
На Руси в этот день незамужние гадали, несмотря на запреты церкви. На посиделки собирались и девушки, и парни, присматриваясь друг к другу. Женщинам было принято утром поплакать, чтобы в будущем им сопутствовала удача.
Приниматься за домашнюю работу, наоборот, было не принято. С приходом христианства женщины отдыхали и ходили в церковь помолиться.
У святых Веры, Надежды, Любви и Софии просили укрепления веры, поддержки надежды на лучшее будущее и сохранения любви в сердцах. Также не грешно было просить у покровительниц мудрости, помощи в преодолении жизненных трудностей, здоровье и благополучии близких.
Обращали внимание и на приметы. Например, если 30 сентября шел дождь, люди ждали ранней весны, а если гремел гром, то предстоящую осень ожидали теплой.
Что готовили 30 сентября: традиции и обычаи
Перед бабьими именинами верующие отмечают Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Этот день постный, поэтому праздник памяти Веры, Надежды, Любви и Софии ощущается особенно радостно, так как уже можно есть скоромную пищу.
На праздничный стол ставили мясное, молочное, даже хмельное, так как никаких пищевых запретов не было. Как правило, хозяюшки готовили клюквенный кисель и пироги. Еще один обычай — выпекать каравай, который следовало обязательно есть руками.