«Все святые бабьи именины»: как на Руси отмечали день Веры, Надежды, Любови и Софии

Ежегодно 30 сентября православные вспоминают святых Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, пострадавших за христианство во II веке. В народе день их почитания называли «бабкиными именинами», гадали, а на стол ставили кисель и большой каравай. За что сестры отдали жизнь, в чем суть праздника и какие обычаи соблюдали по этому случаю на Руси, выяснил 360.ru.

В чем суть дня памяти Веры, Надежды, Любви и Софии: история праздника В православной церкви есть несколько дней, когда особенно чествуют женщин, в том числе День введения во храм Пресвятой Богородицы, который можно считать днем православной матери, и неделя Жен Мироносиц, когда вспоминают Марию Магдалину и всех близких Иисусу Христу людей. «В этом ряду особо выделяют день Веры, Надежды, Любви и матери Софии. На Руси в старину его называли бабьи или бабские именины», — рассказал 360.ru писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин. Ежегодно 30 сентября православные вспоминают сразу четырех женщин, и их житие очень понятно простому человеку. «Ради принципов, веры и своих убеждений семья пожертвовала жизнью. Да еще и мучительной смертью, когда на глазах матери убивали поочередно всех ее дочерей, весь ее род», — рассказал Сапелкин.

Фото: Храм во имя великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в западном микрорайоне Кирова / РИА «Новости»

Когда Вера, Надежда и Любовь уходили из жизни, их мучители пытались сломить мать Софию, но святая так и не отреклась от Христа. Еще один мировоззренческо-философский момент: их имена обозначают не только имена собственные, но и названия христианских добродетелей, то, без чего человек не может жить. София — это премудрость Божья. Слово хоть и греческое, но русские люди восприняли его хорошо.

Интересно Эти три понятия вместе упоминаются в Новом Завете, в частности, в первом послании апостола Павла к коринфянам: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».

Кроме того, дата отлично вписалась в череду осенних праздников, которые начинаются со Дня осеннего равноденствия, когда почиталась «мать сыра земля» и вспоминали день рождения Богородицы. «В одном ряду и осень, и возможность отдыха, когда женский труд выходит на первое место, а мужчины уже не пахали землю, не собирали урожай, а находились дома. После этого дня женщины занимали себя бытовыми делами, заготовками, швейным делом, ткачеством, прядением», — объяснил религиовед.

Фото: РИА «Новости»

Кем были и за что страдали Вера, Надежда, Любовь и их мать София Во времена раннего христианства власть старалась не терять контроля над подданными. В это время христиане считались вольнодумцами и диссидентами, преступниками, которые больше поклоняются Царю Небесному, чем земному, то есть римскому императору. В те времена на христиан объявили массовые гонения, а жестокими пытками верующих пытались обратить в язычество. В этот период, при императоре Адриане жили мать София и три ее дочери: Вера, Надежда и Любовь. Когда стало известно, что семья проповедует христианство, их привели к императору. Адриан потребовал отречься от Христа и принести жертву языческой богине Артемиде.

Интересно В этот момент Вере было 12 лет, Надежде — 10, а Любови — девять.

Сестры отказались, и их мучили на глазах у матери. После пыток девочек поочередно казнили. Софию же не пытали и даже позволили похоронить дочерей за городом. Мать осталась у их могил и через три дня умерла.

Фото: репродукция иконы «Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София» в Богоявленском кафедральном соборе / РИА «Новости»

Народные обычаи «бабьих именин»: что можно и нельзя делать 30 сентября Православный праздник принял народное название «бабьи именины» неслучайно. «Это произошло потому, что верующие вспоминают сразу четырех святых, а именины отмечают все женщины с соответствующими именами. Если в семье их несколько, то получается большой праздник», — отметил Сапелкин. Более того, праздник иногда называют еще точнее — «все святые бабьи именины». Это означает, что это всеобщие, вселенские женские именины, а не только день ангела для всех перечисленных девушек — своего рода второй женский день. На Руси в этот день незамужние гадали, несмотря на запреты церкви. На посиделки собирались и девушки, и парни, присматриваясь друг к другу. Женщинам было принято утром поплакать, чтобы в будущем им сопутствовала удача.

Фото: РИА «Новости»