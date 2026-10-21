Ветеринар Сиротина объяснила, почему кошка бросается на ноги хозяина

Кошка может нападать на ноги владельца из-за боли или стресса. Особенно важно обратить внимание на внезапное изменение поведения, сообщает Москва 24 .

Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина объяснила, что кошки реализуют охотничий инстинкт, преследуя движущиеся предметы. Ноги хозяина могут стать такой целью. Если котенок начинает на них охотиться, нельзя продолжать игру: нужно переключить его на игрушку или веревку, а затем поощрить.

Если воспитанная кошка прежде так не поступала, нападения могут говорить об эмоциональном или физическом дискомфорте. Сиротина посоветовала понаблюдать за питомцем. Снижение аппетита и активности, рвота или диарея — повод обратиться к ветеринару.

Стресс могут вызвать переезд или появление нового члена семьи. При подозрении на расстройство психики Сиротина рекомендовала обратиться к зоопсихологу: он оценит состояние животного и при необходимости назначит успокоительные.