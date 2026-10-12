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    Агроном Маслов: лимониум лучше всего сажать в средней полосе до середины июля

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Лимониум, он же кермек или статица, — это многолетнее травянистое растение, которое радует садоводов своей неприхотливостью, а флористов — благодаря красивому дополнению букетов в качестве сухоцвета. Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов рассказал 360.ru, когда лучше всего сажать это растение на своем участке.

    «Растение степное, солнцелюбивое и засухоустойчивое. Кермек не переносит теневых участков и застоя влаги», — рассказал эксперт.

    Лучше всего он приживается в средней полосе России. Сажать его следует как можно раньше, чтобы растение укоренилось и лучше перезимовало.

    «Пораньше — это в нашем случае до середины июля — важно для хорошей зимовки», — отметил агроном.

    Цветок можно сажать семенами — рекомендация для южных регионов, или рассадой — подходит для средней полосы. В первом случае это можно делать в период с апреля по май, а во втором — в конце мая.

    Лучше всего лимониум будет чувствовать себя в залитых солнцем местах, которые свободно обдуваются ветром. Глубина посадки не должна превышать 20 сантиметров, а расстояние между кустами должно быть порядка 25-30 сантиметров.

    Как правильно засушить лимониум на зиму и с какими цветами, он лучше всего будет сочетаться в букете — в материале 360.ru.

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