Колючий сосед по даче: чем вредны ежи и почему их не стоит держать дома
Появление ежа на дачном участке зачастую вызывает умиление, однако на самом деле встреча с этим диким зверьком чревата серьезными проблемами со здоровьем и безопасностью. Несмотря на репутацию полезного борца с вредителями, он может представлять скрытую угрозу для людей, домашних животных и садовой экосистемы. Что скрывается за милым обликом и что делать, если еж поселился на участке, разбирался 360.ru.
Чем опасен еж для человека
Первая опасность, которую может принести с собой еж, — это смертельные инфекции. Животное часто является переносчиком целого ряда опасных заболеваний.
«Холера, чума, бешенство: все, что угодно. Ежи — распространенные переносчики болезней. К тому же, из-за иголок они не могут эффективно очищать свое тело, поэтому бывают буквально усыпаны паразитами и клещами», — пояснил в беседе с 360.ru ученый-зоолог Владимир Ефременко.
Бешенство занимает особое место среди заболеваний, которыми могут заразить очаровательные внешне зверьки. Укус или даже царапина ежа требуют немедленной вакцинации. При этом, в отличие от лисы, у него может не быть никаких внешних признаков заражения.
Помимо этого, животные переносят стригущий лишай — грибковое заболевание, которое легко передается человеку и домашним животным при тактильном контакте.
Также через слюну, мочу или экскременты ежи могут распространять сальмонеллез и лептоспироз — опасные бактериальные инфекции.
Риски для домашних животных
Если у дачника есть собака или кошка, еж на участке становится дополнительным фактором риска. Любопытный питомец обязательно попытается изучить гостя.
Напуганный еж в ответ наверняка свернется в клубок и выставит иголки — и в этом случае травм пасти, лап или глаз питомца не избежать.
К тому же, если зверек подъедает корм из оставленной на веранде кошачьей или собачьей миски, есть вероятность, что он оставит там возбудителей заболеваний через слюну.
Польза и вред от ежей для дачного участка
Польза от ежей на участке тоже есть. По словам зоолога, животное поможет избавиться от некоторых вредителей, портящих урожай.
У вас не будет улиток, которые поедают плоды, не будет грызунов, поскольку ежи поедают мышей. Также они поедают и небольших змей.
Владимир Ефременко
Но без второй стороны медали тут не обошлось. Помимо вредителей, ежи уничтожат и полезных обитателей: дождевых червей, лягушек, ящериц и жаб, которые защищают огород, помогая поддерживать здоровье почвы и бороться с паразитами.
Что делать, если еж пришел на участок
Если еж все-таки появился на даче, важно соблюдать несколько простых правил.
- Не трогайте его руками. Не пытайтесь взять, погладить или перенести. Если нужно убрать ежа с дорожки, используйте плотные брезентовые рукавицы или лопату.
- Не подкармливайте. Особенно вредно давать ежам молоко: вопреки стереотипам, у взрослых особей — непереносимость лактозы, и молоко вызывает у них тяжелое расстройство желудка, способное привести даже к гибели.
- Убирайте еду питомцев. Не оставляйте миски с кормом для кошек и собак на улице.
- Защитите участок. Плотный забор с сеткой у земли ограничит доступ диких животных.
Когда ежи впадают в спячку
Ежи впадают в спячку с наступлением устойчивых холодов. Обычно это происходит в ноябре, однако готовиться к холодам эти животные начинают куда раньше. Они активно отъедаются для набора жира и обустраивают себе утепленные гнезда из листьев.
Выходят ежи из спячки примерно в апреле.
Стоит ли заводить ежа дома
Мода на экзотических питомцев привела к тому, что ежей начали заводить даже в обычных квартирах. Специалисты относятся к идее сдержанно.
«Это на любителя. Кто-то любит пушистых, кто-то любит гладких, кто-то любит колючих. Но надо понимать, что у каждого ежа свой характер. Кто-то привыкает быстро, кто-то — медленно, кто-то вообще не привыкает и постоянно кусается», — предупредил Ефременко.
Забота о еже может быть довольно хлопотной. Ему нужно постоянно давать насекомых: мучного червя, зофобаса, сверчков.
«У них очень нежные желудочки, поэтому тяжелой пищей кормить, конечно, нельзя. В этом случае они долго не живут: максимум год — и погибают», — подчеркнул ученый.
По словам эксперта, в целом ежи в качестве домашних питомцев не доставляют много проблем. Основной минус — ночные «забеги».
«Ежи бегают по ночам и цокают, поскольку у них коготочки. Могут быть такие неприятные моменты, что они шумят и мешают спать», — пояснил Ефременко.
Главный миф о ежах
Зоолог развеял главный миф о ежах, который регулярно подкрепляется иллюстрациями в детских книжках и мультфильмах. Речь о том, что зверьки якобы носят яблоко и грибы на своих иголках.
«Это просто человеческая придумка и юмор. Некий образ доброго ежика с яблочками на колючках. На самом деле еж никогда в жизни не нацепит ни яблоко, ни гриб. Он все таскает в зубах», — пояснил ученый.