Сегодня 16:00 Колючий сосед по даче: чем вредны ежи и почему их не стоит держать дома Фото: Мосприроды Эксклюзив

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Появление ежа на дачном участке зачастую вызывает умиление, однако на самом деле встреча с этим диким зверьком чревата серьезными проблемами со здоровьем и безопасностью. Несмотря на репутацию полезного борца с вредителями, он может представлять скрытую угрозу для людей, домашних животных и садовой экосистемы. Что скрывается за милым обликом и что делать, если еж поселился на участке, разбирался 360.ru.

Чем опасен еж для человека Первая опасность, которую может принести с собой еж, — это смертельные инфекции. Животное часто является переносчиком целого ряда опасных заболеваний. «Холера, чума, бешенство: все, что угодно. Ежи — распространенные переносчики болезней. К тому же, из-за иголок они не могут эффективно очищать свое тело, поэтому бывают буквально усыпаны паразитами и клещами», — пояснил в беседе с 360.ru ученый-зоолог Владимир Ефременко. Бешенство занимает особое место среди заболеваний, которыми могут заразить очаровательные внешне зверьки. Укус или даже царапина ежа требуют немедленной вакцинации. При этом, в отличие от лисы, у него может не быть никаких внешних признаков заражения. Помимо этого, животные переносят стригущий лишай — грибковое заболевание, которое легко передается человеку и домашним животным при тактильном контакте.

Фото: РИА «Новости»

Также через слюну, мочу или экскременты ежи могут распространять сальмонеллез и лептоспироз — опасные бактериальные инфекции. Риски для домашних животных Если у дачника есть собака или кошка, еж на участке становится дополнительным фактором риска. Любопытный питомец обязательно попытается изучить гостя. Напуганный еж в ответ наверняка свернется в клубок и выставит иголки — и в этом случае травм пасти, лап или глаз питомца не избежать. К тому же, если зверек подъедает корм из оставленной на веранде кошачьей или собачьей миски, есть вероятность, что он оставит там возбудителей заболеваний через слюну. Польза и вред от ежей для дачного участка Польза от ежей на участке тоже есть. По словам зоолога, животное поможет избавиться от некоторых вредителей, портящих урожай.

У вас не будет улиток, которые поедают плоды, не будет грызунов, поскольку ежи поедают мышей. Также они поедают и небольших змей. Владимир Ефременко

Но без второй стороны медали тут не обошлось. Помимо вредителей, ежи уничтожат и полезных обитателей: дождевых червей, лягушек, ящериц и жаб, которые защищают огород, помогая поддерживать здоровье почвы и бороться с паразитами.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если еж пришел на участок Если еж все-таки появился на даче, важно соблюдать несколько простых правил. Не трогайте его руками. Не пытайтесь взять, погладить или перенести. Если нужно убрать ежа с дорожки, используйте плотные брезентовые рукавицы или лопату.

Не подкармливайте. Особенно вредно давать ежам молоко: вопреки стереотипам, у взрослых особей — непереносимость лактозы, и молоко вызывает у них тяжелое расстройство желудка, способное привести даже к гибели.

Убирайте еду питомцев. Не оставляйте миски с кормом для кошек и собак на улице.

Защитите участок. Плотный забор с сеткой у земли ограничит доступ диких животных. Когда ежи впадают в спячку Ежи впадают в спячку с наступлением устойчивых холодов. Обычно это происходит в ноябре, однако готовиться к холодам эти животные начинают куда раньше. Они активно отъедаются для набора жира и обустраивают себе утепленные гнезда из листьев. Выходят ежи из спячки примерно в апреле. Стоит ли заводить ежа дома Мода на экзотических питомцев привела к тому, что ежей начали заводить даже в обычных квартирах. Специалисты относятся к идее сдержанно. «Это на любителя. Кто-то любит пушистых, кто-то любит гладких, кто-то любит колючих. Но надо понимать, что у каждого ежа свой характер. Кто-то привыкает быстро, кто-то — медленно, кто-то вообще не привыкает и постоянно кусается», — предупредил Ефременко.

Фото: РИА «Новости»

Забота о еже может быть довольно хлопотной. Ему нужно постоянно давать насекомых: мучного червя, зофобаса, сверчков. «У них очень нежные желудочки, поэтому тяжелой пищей кормить, конечно, нельзя. В этом случае они долго не живут: максимум год — и погибают», — подчеркнул ученый. По словам эксперта, в целом ежи в качестве домашних питомцев не доставляют много проблем. Основной минус — ночные «забеги». «Ежи бегают по ночам и цокают, поскольку у них коготочки. Могут быть такие неприятные моменты, что они шумят и мешают спать», — пояснил Ефременко. Главный миф о ежах Зоолог развеял главный миф о ежах, который регулярно подкрепляется иллюстрациями в детских книжках и мультфильмах. Речь о том, что зверьки якобы носят яблоко и грибы на своих иголках. «Это просто человеческая придумка и юмор. Некий образ доброго ежика с яблочками на колючках. На самом деле еж никогда в жизни не нацепит ни яблоко, ни гриб. Он все таскает в зубах», — пояснил ученый.