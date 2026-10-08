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    Колючий сосед по даче: чем вредны ежи и почему их не стоит держать дома

    Мосприроды
    Фото: Мосприроды

    Появление ежа на дачном участке зачастую вызывает умиление, однако на самом деле встреча с этим диким зверьком чревата серьезными проблемами со здоровьем и безопасностью. Несмотря на репутацию полезного борца с вредителями, он может представлять скрытую угрозу для людей, домашних животных и садовой экосистемы. Что скрывается за милым обликом и что делать, если еж поселился на участке, разбирался 360.ru.

    Чем опасен еж для человека

    Первая опасность, которую может принести с собой еж, — это смертельные инфекции. Животное часто является переносчиком целого ряда опасных заболеваний.

    «Холера, чума, бешенство: все, что угодно. Ежи — распространенные переносчики болезней. К тому же, из-за иголок они не могут эффективно очищать свое тело, поэтому бывают буквально усыпаны паразитами и клещами», — пояснил в беседе с 360.ru ученый-зоолог Владимир Ефременко.

    Бешенство занимает особое место среди заболеваний, которыми могут заразить очаровательные внешне зверьки. Укус или даже царапина ежа требуют немедленной вакцинации. При этом, в отличие от лисы, у него может не быть никаких внешних признаков заражения.

    Помимо этого, животные переносят стригущий лишай — грибковое заболевание, которое легко передается человеку и домашним животным при тактильном контакте.

    Фото: РИА «Новости»

    Также через слюну, мочу или экскременты ежи могут распространять сальмонеллез и лептоспироз — опасные бактериальные инфекции.

    Риски для домашних животных

    Если у дачника есть собака или кошка, еж на участке становится дополнительным фактором риска. Любопытный питомец обязательно попытается изучить гостя.

    Напуганный еж в ответ наверняка свернется в клубок и выставит иголки — и в этом случае травм пасти, лап или глаз питомца не избежать.

    К тому же, если зверек подъедает корм из оставленной на веранде кошачьей или собачьей миски, есть вероятность, что он оставит там возбудителей заболеваний через слюну.

    Польза и вред от ежей для дачного участка

    Польза от ежей на участке тоже есть. По словам зоолога, животное поможет избавиться от некоторых вредителей, портящих урожай.

    У вас не будет улиток, которые поедают плоды, не будет грызунов, поскольку ежи поедают мышей. Также они поедают и небольших змей.

    Владимир Ефременко

    Но без второй стороны медали тут не обошлось. Помимо вредителей, ежи уничтожат и полезных обитателей: дождевых червей, лягушек, ящериц и жаб, которые защищают огород, помогая поддерживать здоровье почвы и бороться с паразитами.

    Фото: РИА «Новости»

    Что делать, если еж пришел на участок

    Если еж все-таки появился на даче, важно соблюдать несколько простых правил.

    Когда ежи впадают в спячку

    Ежи впадают в спячку с наступлением устойчивых холодов. Обычно это происходит в ноябре, однако готовиться к холодам эти животные начинают куда раньше. Они активно отъедаются для набора жира и обустраивают себе утепленные гнезда из листьев.

    Выходят ежи из спячки примерно в апреле.

    Стоит ли заводить ежа дома

    Мода на экзотических питомцев привела к тому, что ежей начали заводить даже в обычных квартирах. Специалисты относятся к идее сдержанно.

    «Это на любителя. Кто-то любит пушистых, кто-то любит гладких, кто-то любит колючих. Но надо понимать, что у каждого ежа свой характер. Кто-то привыкает быстро, кто-то — медленно, кто-то вообще не привыкает и постоянно кусается», — предупредил Ефременко.

    Фото: РИА «Новости»

    Забота о еже может быть довольно хлопотной. Ему нужно постоянно давать насекомых: мучного червя, зофобаса, сверчков.

    «У них очень нежные желудочки, поэтому тяжелой пищей кормить, конечно, нельзя. В этом случае они долго не живут: максимум год — и погибают», — подчеркнул ученый.

    По словам эксперта, в целом ежи в качестве домашних питомцев не доставляют много проблем. Основной минус — ночные «забеги».

    «Ежи бегают по ночам и цокают, поскольку у них коготочки. Могут быть такие неприятные моменты, что они шумят и мешают спать», — пояснил Ефременко.

    Главный миф о ежах

    Зоолог развеял главный миф о ежах, который регулярно подкрепляется иллюстрациями в детских книжках и мультфильмах. Речь о том, что зверьки якобы носят яблоко и грибы на своих иголках.

    «Это просто человеческая придумка и юмор. Некий образ доброго ежика с яблочками на колючках. На самом деле еж никогда в жизни не нацепит ни яблоко, ни гриб. Он все таскает в зубах», — пояснил ученый.

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