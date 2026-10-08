Сегодня 15:00 Апокалипсис за деньги: конец света от пастора Джошуа Млакелы Фото: непременная участница апокалипсиса Вавилонская блудница, миниатюра из The Bamberger Apokalypse, XI век, ChatGPT Интересное

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Некий Джошуа Млакела из ЮАР назначил конец света на 12–13 октября 2026 года. Предсказатель уже пару раз объявлял апокалипсис, но неудачи не отпугнули паству самозваного пастора: даром что масса доверчивых людей осталась нищими и бездомными. Как строил карьеру «пророк» и чем опасны такие секты, выяснял 360.ru.

Кто такой пастор Джошуа Млакела Джошуа Млакела родился в 1982 году в Кейптауне. По словам мужчины, он с младенчества ощущал божественную опеку. Сразу после рождения у него случились какие-то тяжелые осложнения, в дошкольном возрасте мальчика похитил случайный знакомый семьи, а подростком он по неизвестной причине чуть не совершил самоубийство, но все обошлось. Имя ребенку якобы выбрал сам Бог: привиделся во сне отцу будущего пастора еще до рождения Млакелы и велел назвать его Джошуа. Это английский вариант древнееврейского Йехошуа, который в русской традиции звучит как Иисус. С иврита можно перевести как «Господь спасает» или «Спаси Бог». В 2000 году Млакела обратился в христианство и сразу после этого, по его словам, начал регулярно видеть ангелов и получать «божественные миссии». Парень устроился помощником пастора в одной из местных общин, а в 2016-м, поднаторев в матчасти, основал собственную церковь. Однако власти ЮАР со временем прикрыли эту организацию. Но Джошуа доказал, что он не только харизматичный, но и современный лидер. Он перебрался в Йоханнесбург и уже без привязок к какой-то конфессии (хотя и называя себя христианином) стал проповедовать в соцсетях, представляясь пастором. Постепенно его каналы стали популярны, пусть большинство пользователей и откровенно смеялись над «пророком».

Фото: Джошуа Млакела / YouTube

Пророчество о конце света Поднабрав сотни тысяч подписчиков, Млакела сыграл по-крупному: объявил о втором пришествии Иисуса Христа. Событие это, по версии пастора, должно было произойти в 2025 году аккурат на Рош-ха-Шана, еврейский Новый год, с 22 на 24 сентября. Дескать, сам Господь сказал ему в видении: «Я приду, чтобы забрать свою Церковь». Все верующие христиане знают, что новое явление сына Божия означает Судный день и конец света. Пастор это усиленно подтверждал, заявляя, что «уверен на миллиард процентов» в назначенной дате и уже лично «слышит в ушах трубный зов». И попадут на небо только истинные праведники, которые примкнут к нему — Млакеле. Видео с предсказаниями чернокожего «пророка» стали вирусными и разлетелись по всему миру. Паника вышла далеко за пределы ЮАР. Люди бросали учебу, работу, дома, машины, даром раздавали имущество и наличные. Некоторые мешками закупали корм для домашних животных, ведь питомцы останутся одни. Христиане ЮАР официально назвали Млакелу лжепророком, который манипулирует чувствами верующих ради популярности в TikTok и на YouTube. Пастора обвинили в том, что он наносит непоправимый вред репутации Церкви и ломает жизни доверчивых людей. Но это не особо подействовало на впечатлительную публику. Толпы «избранных» уходили в леса и на вершины холмов, молились и ждали, когда их заберут на небо. Некоторые за немалые деньги купили так называемые специальные пропуска, или «билеты на вознесение», которые активно впаривали желающим гарантированно спастись сам пастор и его сторонники в соцсетях. Однако — внимание, спойлер! — апокалипсиса не случилось (иначе и этого текста бы не было).

Фото: обложка анти-апокалиптической брошюры, 1899 год / Публичное достояние

После апокалипсиса Огромное количество последователей пастора остались без денег и жилья. В полицию посыпались заявления от обманутых прихожан и их родственников. Оказалось, что перед несостоявшимся концом света многие передали все свои сбережения «пророку» и его фирмам. Пастора арестовали по подозрению в мошенничестве, финансовых махинациях и умышленном введении в заблуждение легковерных граждан. Но дело происходило в ЮАР, а там свои юридические нюансы, так что Млакела легко вышел на свободу под залог и продолжил «пророчествовать» в интернете. Пастор нисколько не стушевался, а заявил, что все вокруг дураки: не учли «разницу в часовых поясах». Он обвинил евреев в том, что те изначально рассчитывали дату своего Нового года неверно, и сдвинул конец света на октябрь 2025 года. Паства — да-да, она немного поредела, но не пропала — радостно выдохнула.

Интересно Дату Рош-ха-Шана рассчитывают по лунно-солнечному календарю. Праздник всегда приходится на первое и второе числа месяца тишрей (это примерно начала сентября), начало которого всегда совпадает с осенним новолунием. Еврейский Новый год (как, впрочем, и другие иудейские праздники) наступает на закате солнца.

Конец света 2.0 Когда и с новой датой вышла промашка, африканец авторитетно заявил, что Бог решил дать человечеству время на покаяние. В новой версии конец света он назначил на 12 и 13 октября 2026 года. Млакела назвал срок окончательным. И снова нашлись те, кто ему поверил. Разумеется, пастора пытались урезонить. Теологи напомнили, что в Евангелии от Матфея вполне четко сказано: дату апокалипсиса никому из людей или ангелов знать не дано. Кроме того, концу света должен предшествовать ряд других глобальных событий, в том числе и космических, а тут даже NASA подтвердило, что волноваться нет повода. И опять все увещевания пропали втуне. Впрочем, это неудивительно: тем, кто потерял все после первых «пророчеств», было трудно признать, что их облапошил ловкий пройдоха. Собственно, именно по такому принципу многие адепты остаются внутри сект.

Фото: непременная участница апокалипсиса Вавилонская блудница, миниатюра из The Bamberger Apokalypse, XI век / Публичное достояние

Секта в Уганде Млакела не первый — да что там, он и в первую тысячу, пожалуй, не входит — из тех, кто сообщал о скором конце света. Периодически то тут, то там на планете вылуплялись такие «харизматичные лидеры». Кто-то преследовал личную выгоду, другие были просто больными и несчастными. Но, в любом случае, больше всех страдали их последователи. Далеко за примерами ходить не надо. На том же африканском материке, в Уганде, в конце прошлого века появилось «Движение за возрождение десяти заповедей Бога». Все началось с того, что отставная проститутка Кредония Мверинден устала варить банановое пиво и объявила себя «вестницей» Богоматери. Даму поддержали два джентльмена: хорошо образованный проповедник и землевладелец Джозеф Кибветере и отлученный от Церкви католический священник Доминик Катарибабо. Компания обосновалась на ферме, зарегистрировалась как законная неправительственная организация и начала нести в народ откровения.

Интересно Друзья семьи утверждали, что Мверинден с детства отличалась неслабой бизнес-хваткой, неуравновешенным характером и крайней жестокостью. Однажды в приступе ярости она подожгла дом одного из своих любовников. Плюс была странная история с исчезновением трех старших братьев мадам, что враз сделало ее главной наследницей родительской плантации.

Верующие стекались послушать Мверинден, и большинство оставалось жить рядом с «пророчицей». В секте царили строгие правила, там даже была своего рода внутренняя полиция — так называемые благословенные божьи люди, которые жестоко избивали каждого нарушителя дисциплины. Сначала дело подпортила жена Кибветере. Она закатила мужу скандал: слишком уж часто он ночевал с экс-проституткой. Пока тот искал оправдания, Мверинден избила ревнивицу и даже сожгла все ее вещи. Перепуганная женщина вместе с сыном сбежала с фермы. Опасаясь визита полиции, сектанты срочно переехали на юго-запад Уганды, в Канунгу. В 1993-м, через четыре года после основания «Движения», кончились деньги. Пришлось принимать меры: верующих обязали продать все свое имущество и сдать вырученные средства. Мверинден сообщила: 9 мая 1995 года случится конец света, спастись смогут лишь те, кто строго блюдет десять заповедей под чутким руководством сами понимаете кого.

Фото: Кредония Мверинден, Джозеф Кибветере и Доминик Катарибабо / Соцсети