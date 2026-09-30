Технолог Никитина объяснила, что означают цифры на украшениях

Проба показывает долю драгоценного металла в ювелирном сплаве. При выборе украшения важно учитывать не только эту цифру, но и условия носки, рассказала технолог SUNLIGHT Мария Никитина, сообщает газета «Известия» .

Никитина пояснила: в России, странах СНГ и Европы используют метрическую систему проб. Цифра на клейме обозначает количество граммов чистого драгоценного металла в килограмме сплава. Проба влияет на свойства и стоимость изделия.

Золото 999-й пробы слишком мягкое для повседневных украшений. Чтобы повысить прочность и получить разные оттенки, к нему добавляют медь, серебро, палладий или цинк. В распространенном в России сплаве 585-й пробы содержится 58,5% золота. Он лучше сохраняет форму и подходит для колец, цепей и браслетов на каждый день.

В золоте 750-й пробы доля чистого металла составляет 75%. Оно отличается более насыщенным оттенком, но требует бережной носки. Для украшений из серебра стандартом стала 925-я проба: такой сплав содержит 92,5% серебра и достаточно прочен для ежедневного использования.

При выборе колец и браслетов Никитина советует учитывать их частый контакт с поверхностями и отдавать предпочтение более прочным сплавам. Украшения из золота 750-й пробы, в том числе с крупными камнями, подойдут для редкой носки.